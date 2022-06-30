Peter Pan sendromu nedir? Peter Pan sendromu nedenleri, belirtileri, tedavisi, testi

Peter Pan sendromunun nedenleri, özellikle çocukların sahip olduğu ebeveynlerden kaynaklanmaktadır. Küçükken yaptıkları hataların anne ve babaları tarafından tolere edilmesi ve bu hatalarından ders çıkartamamaları, oldukça önemli etkenler arasında yer almaktadır. Aile evinde büyüyen çocukların, anne ve babaları tarafından gerçekleştirilen işleri, para kazanabilecek yaşa gelindiğinde dahi aile evinde ve onların kaynaklarından faydalanarak yaşamlarını sürdürmeleri çocukların yetişkin evreye geldiklerinde de sorumluluk almalarını engellemektedir. Aşırı korumacı aile yapısında büyüyen kişilerinde, kendilerini geliştirememesi, kendilerini her konuda yetersiz hissetmesi bu sendroma neden olabilmektedir. Aynı zamanda, aşırı baskı altında büyümüş kişilerde meydana gelen özgüven problemleri ve asosyal kişiliklerde Peter Pan sendromunun nedenleri arasında yer almaktadır. Kişisel işlerinin, yaşamlarını idame ettirmek için yapmak zorunda oldukları işlerin bile aile bireyleri tarafından yapılmasının yanı sıra, baskılanan karakter yapılarına sahip kişilerde Peter Pan sendromunun görülme olasılığı oldukça yüksektir.
Peter Pan Sendromunun Belirtileri Nelerdir?
Peter Pan sendromunun belirtileri arasında sayılabilecekler bazı davranışları şu şekilde sıralayabiliriz;
• Kişilerin işlerini sürekli ertelemeleri,
• Sabit ve düzenli bir işte çalışamamaları,
• Özgüvensiz ve asosyal olmaları,
• Aşırı seviyede manipülatör davranışlar sergilemeleri,
• Ciddi ve uzun ilişki kurmaktan kaçınmaları,
• Kararsız ve anlık heveslere sahip olmaları,
• Aile kurmak ya da çocuk sahibi olmak gibi yüksek sorumluluk gerektiren durumlardan kaçmaları,
• Mütemadiyen bahaneler üreterek, yapılması gereken işleri ertelemeleri,
• Sadece çıkarlar üzerine ilişkiler kurabilmeleri,
• Alkol, kumar ya da madde bağımlılıklarının olması,
• Zora gelecekleri işlerden kaçmaları,
• Tutarsız şekilde para harcama eylemleri,
• Kendilerini geliştirebilecek tüm aktivitelerden kaçmaları.