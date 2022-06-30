Peter Pan sendromu nedir? Peter Pan sendromu nedenleri, belirtileri, tedavisi, testi

Peter Pan Sendromunun Tedavisi Nasıl Yapılır?

Peter Pan Sendromunun tedavisi, sadece uzman hekimler tarafından gerçekleştirilebilecek yöntemler ile mümkündür. Özellikle erkeklerde görülmekte olan bu rahatsızlığın fark edildiği yaş aralığına göre kişilerde meydana getirmekte olduğu semptomlarda farklılıklar görülmektedir. Öncelikle uzman psikiyatrinin yönelteceği sorulara cevap vermesi gereken hastanın, ne durumda olduğu tespit edilmektedir. Hastanın belirtilerinin de göz önüne alınması ile düzenli seanslar gerçekleştirilmektedir. Bu seanslar sayesinde, Peter Pan sendromunun görüldüğü kişinin kendi hayal dünyasından uzaklaştırılması ve gerçek hayata adapte olabilmesi sağlanmaktadır. Gerçek hayattaki olayların ve sorumlulukların bilincine varabilmesi sağlanan hastaların, sendromun derecesine bağlı olarak daha fazla seansa devam etmesi istenilebilir. Gerekli görülen durumlarda hastanın ailesi ile birlikte bu seanslara katılması da istenilebilir. Özellikle evli kişilerin çift terapisi olarak dahil olabilecekleri tedavi aşamalarında daha hızlı ve net sonuçlar elde edilebilmektedir.