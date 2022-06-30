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    Peter Pan sendromu nedir? Peter Pan sendromu nedenleri, belirtileri, tedavisi, testi

    Peter Pan sendromu, genellikle çocuklarda ve yetişkinlerde görülmekte olan büyüme korkusuna bağlı olarak sergiledikleri davranış bozukluklarıdır. Genellikle erkeklerde görülen Peter Pan sendromu, ilk kez 1983 yılında psikanalist Dan Kiley tarafından kullanılmıştır. Peter Pan sendromu özellikle, sosyal açıdan sorumluluğun artmaya başladığı 25 ile 40 yaşları arasındaki erkeklerde görülmektedir. Yetişkin olmalarına rağmen, çocuk gibi davranışlar sergilemeleri ve almaları gereken sorumlulukları almamaları bu sendromun en önemli belirtileri arasında bulunmaktadır.

    takvim.com.tr
    Peter Pan sendromu nedir?

    Peter Pan sendromunun nedenleri, özellikle çocukların sahip olduğu ebeveynlerden kaynaklanmaktadır. Küçükken yaptıkları hataların anne ve babaları tarafından tolere edilmesi ve bu hatalarından ders çıkartamamaları, oldukça önemli etkenler arasında yer almaktadır. Aile evinde büyüyen çocukların, anne ve babaları tarafından gerçekleştirilen işleri, para kazanabilecek yaşa gelindiğinde dahi aile evinde ve onların kaynaklarından faydalanarak yaşamlarını sürdürmeleri çocukların yetişkin evreye geldiklerinde de sorumluluk almalarını engellemektedir. Aşırı korumacı aile yapısında büyüyen kişilerinde, kendilerini geliştirememesi, kendilerini her konuda yetersiz hissetmesi bu sendroma neden olabilmektedir. Aynı zamanda, aşırı baskı altında büyümüş kişilerde meydana gelen özgüven problemleri ve asosyal kişiliklerde Peter Pan sendromunun nedenleri arasında yer almaktadır. Kişisel işlerinin, yaşamlarını idame ettirmek için yapmak zorunda oldukları işlerin bile aile bireyleri tarafından yapılmasının yanı sıra, baskılanan karakter yapılarına sahip kişilerde Peter Pan sendromunun görülme olasılığı oldukça yüksektir.

    Peter Pan Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

    Peter Pan sendromunun belirtileri arasında sayılabilecekler bazı davranışları şu şekilde sıralayabiliriz;

    • Kişilerin işlerini sürekli ertelemeleri,

    • Sabit ve düzenli bir işte çalışamamaları,

    • Özgüvensiz ve asosyal olmaları,

    • Aşırı seviyede manipülatör davranışlar sergilemeleri,

    • Ciddi ve uzun ilişki kurmaktan kaçınmaları,

    • Kararsız ve anlık heveslere sahip olmaları,

    • Aile kurmak ya da çocuk sahibi olmak gibi yüksek sorumluluk gerektiren durumlardan kaçmaları,

    • Mütemadiyen bahaneler üreterek, yapılması gereken işleri ertelemeleri,

    • Sadece çıkarlar üzerine ilişkiler kurabilmeleri,

    • Alkol, kumar ya da madde bağımlılıklarının olması,

    • Zora gelecekleri işlerden kaçmaları,

    • Tutarsız şekilde para harcama eylemleri,

    • Kendilerini geliştirebilecek tüm aktivitelerden kaçmaları.

        Peter Pan Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

        Peter Pan sendromu testi, psikolojik bir rahatsızlık olduğundan dolayı sendromun belirtilerinin görüldüğü kişiye psikiyatrist tarafından yöneltilen sorular ile gerçekleştirilmektedir. Fiziksel bir rahatsızlık olmayan Peter Pan sendromu, uzman psikiyatristin konu ile ilgili kesin bir kanıya varabilmesi için özel olarak hazırlanan soruları hastaya sorması ve hastanın kendisine vereceği cevaplara göre saptanmaktadır. Bu soruların haricinde uygulanan herhangi bir test işlemi bulunmamaktadır.

        Peter Pan Sendromunun Tedavisi Nasıl Yapılır?

        Peter Pan Sendromunun tedavisi, sadece uzman hekimler tarafından gerçekleştirilebilecek yöntemler ile mümkündür. Özellikle erkeklerde görülmekte olan bu rahatsızlığın fark edildiği yaş aralığına göre kişilerde meydana getirmekte olduğu semptomlarda farklılıklar görülmektedir. Öncelikle uzman psikiyatrinin yönelteceği sorulara cevap vermesi gereken hastanın, ne durumda olduğu tespit edilmektedir. Hastanın belirtilerinin de göz önüne alınması ile düzenli seanslar gerçekleştirilmektedir. Bu seanslar sayesinde, Peter Pan sendromunun görüldüğü kişinin kendi hayal dünyasından uzaklaştırılması ve gerçek hayata adapte olabilmesi sağlanmaktadır. Gerçek hayattaki olayların ve sorumlulukların bilincine varabilmesi sağlanan hastaların, sendromun derecesine bağlı olarak daha fazla seansa devam etmesi istenilebilir. Gerekli görülen durumlarda hastanın ailesi ile birlikte bu seanslara katılması da istenilebilir. Özellikle evli kişilerin çift terapisi olarak dahil olabilecekleri tedavi aşamalarında daha hızlı ve net sonuçlar elde edilebilmektedir.
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