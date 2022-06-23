Rüyada sümük görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sümük temizlemenin anlamı nedir? İşte yorumu...

Rüyada Başkasının Burnunda Sümük Görmek
Birinin burnunda olan sümüklerin rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin arkadaşlarından gereksiz konular sebebi ile ettikleri kavgalar sebebi ile darılacaklarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, kendileri suçlu olmasına rağmen arkadaşlarına karşı kendilerini haklı görmeye çalışıyorlarsa, kimseyi dinlemeseler dahi kendi içlerinde adil olmalılardır.
Rüyada Sümük Görmek
Rüyada sümük görülmüş olması, rüya sahiplerinin yaşayacakları bazı rahatsızlıkların ve kalıcı olmayacak hastalıkların habercisidir. Özellikle kalpleri ya da akciğerleri ile ilgili bazı sıkıntılara sahip olan rüya sahipleri, bu rüyayı görmüş olan kişiler için uyarıcı olarak kabul edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendi sağlıklarına dikkat etmemeleri, birçok büyük hastalık yaşayacak olmalarına neden olabilir.
Rüyada Eline Sümük Bulaştığını Görmek
Bir yerden ellerine sümük bulaştığını görmek, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:
• Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin küçük mutluluklar yaşayacak olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, yaşadıkları bu mutluluklar sebebi ile birçok çocuğu ve ihtiyaç sahibini sevindireceklerdir.
• Birçok din alimi ise rüyasında sümük görmüş olan kişilerin hayırlı haberler alabilmek için biraz daha sabretmesi gerektiği yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, sabırlarının karşılığını fazlası ile alacaklardır.
Rüyada Burnundan Sümük Aktığını Görmek
Burnundan akan sümükleri rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir noktada kendilerini tutamayacaklarına ve kendilerini tutamadıkları bu nokta sebebi ile de ailelerine zor zamanlar yaşatacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, ailelerine karşı aldıkları tavırlar dolayısı ile umursamaz davranabilirler. Ancak sergiledikleri bu tavırlar, kişilerin ailelerinin çok üzülmesine neden olabilir.
Rüyada Burnundan Sümük Çıkarmak İhya
İhya'nın rüyada sümüklerini burnundan çıkardığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendilerini rahatsız etmekte olan tüm alışkanlıklarından kurtulacak olmalarıdır. Kişiler, öncelikle kendilerine zarar veren arkadaşlarını kendilerinden uzaklaştırma kararı alacak, ancak bu arkadaşlarını kendilerinden uzaklaştırmalarından önce bu arkadaşları dolayısı ile edindikleri kötü alışkanlıklarından kurtulacaklardır.
Rüyada Burnundan Sümük Çıkarmak
Rüyayı görmüş olan kişilerin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:
• Eğer bu rüya, bir kadın tarafından görülmüş ise, evlilik hayatlarının başlamasından sonra özel hayatlarının sona erecek olmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler, eşleri ile kendilerine yeni bir hayat kuracaklardır.
• Erkeklerin bu rüyayı görmesi ise, eşlerinin yakın zamanda hamile kalacaklarına ve rüya sahiplerinin her zaman eşlerinin yanında olacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle eşleri daha önce zorlu bir hamilelik süreci geçirmiş olan rüya sahipleri, eşlerine zarar gelmemesi ve her zaman sağlıklı olabilmeleri için çaba göstereceklerdir.