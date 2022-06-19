Rüyada yastık görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada birinden yastık almak anlamı nedir? İşte yorumu

Rüyada Baş Yastığı Görmek

Başının altına koyduğun yastıkları rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin eşleri ile bir sır paylaşacaklarına yorumlanmıştır. Rüya sahiplerinin bu sırrı paylaşmasının tek nedeni artık daha fazla taşıyamaması ve bu yük altında yalnız başına ezilmek istememesidir. Kişilerin eşleri ile paylaştıkları bu sırları, eğer daha fazla kişi tarafından öğrenilirse hem kendisinin hem de eşlerinin çok zor zamanlar geçirmelerine neden olabilir.

Rüyada Birinden Yastık Almak

Tanımadığın birinden yastık aldığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin akrabalarından alacakları bir mala delalet sayılmıştır. Kişiler bu mala talip olmayacak, ancak kendilerinde olsa bu malı çok iyi değerlendirebileceklerini düşüneceklerdir. Düşüncelerinden kısa bir süre sonra da bu malın kendilerine gelmesi, onları çok mutlu edecektir.