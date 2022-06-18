Rüyada sümük görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sümük temizlemenin anlamı nedir? İşte yorumu...

Rüyada Başkasının Burnunda Sümük Görmek

Birinin burnunda olan sümüklerin rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin arkadaşlarından gereksiz konular sebebi ile ettikleri kavgalar sebebi ile darılacaklarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, kendileri suçlu olmasına rağmen arkadaşlarına karşı kendilerini haklı görmeye çalışıyorlarsa, kimseyi dinlemeseler dahi kendi içlerinde adil olmalılardır.

Rüyada Sümük Görmek

Rüyada sümük görülmüş olması, rüya sahiplerinin yaşayacakları bazı rahatsızlıkların ve kalıcı olmayacak hastalıkların habercisidir. Özellikle kalpleri ya da akciğerleri ile ilgili bazı sıkıntılara sahip olan rüya sahipleri, bu rüyayı görmüş olan kişiler için uyarıcı olarak kabul edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendi sağlıklarına dikkat etmemeleri, birçok büyük hastalık yaşayacak olmalarına neden olabilir.