Rüyada yağmur görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada yağmurda koşmanın anlamı nedir? İşte yorumu

Rüyada Yağmurda Yürümek

Rüyada yağmur yağarken yürümek, bazı rüya tabircilerine göre kişilerin yapacakları bir davranışları dolayısıyla çok acı çekmelerine ve eziyet görmelerine delalet edilmiştir. Kişiler belirli bir süre bu eziyete mahkum olduklarını düşünecekler ve bu sebepten dolayı da çok üzüleceklerdir. Ancak rüyalarında yağmurun azaldığını veya kendilerinin bir yere sığındığını görmüşlerse bu durum azalarak bitecektir.

Rüyada Sel Gibi Yağmur Yağdığını Görmek

Çok yağmur yağıp sel olduğunu rüyada görmek, kişilerin çok büyük yokluk zamanlarının gelmekte olduğuna işaret olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bir anda çok büyük miktarlarda para kaybedebilirler ve bu para, rüya sahiplerinin uzunca bir süre ödeyemeyeceği bir miktarda olacaktır. Aynı zamanda bu rüya, kişilerin mal veya ev kaybetmesinin de işareti olarak yorumlanmıştır.

Rüyada Yağmurda Koşmak

Rüyada yağmur yağarken koştuğunu görmek, rüya sahiplerinin çok hızlı bir şekilde para kazanacak olmalarına delalet edilmiştir. Yağan yağmurun şiddeti ne derecede olursa olsun kişiler, her kuruşu helal paralar kazanmaya başlayacaklardır. Bu durum, başta aileleri olmak üzere rüya sahiplerinin çevrelerindeki herkese iyi gelecektir.