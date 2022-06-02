Rüyada taksiye binmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada korsan taksiye binmenin anlamı nedir? İşte yorumu...

Rüyada Taksiye Binmek

Rüyada taksiye bindiğini görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin hızlı bir biçimde ve kısa sürede ellerine büyük bereketlerin geçecek olmasıdır. Rüya sahipleri, elde ettikleri bu bereketleri hayatlarının geneli için kullanabileceklerdir. Hayatlarının tümünde etkili olan bu bereket durumu, kişiler için güzel bir pencere açacak ve rüya sahipleri bu pencerenin kapanmaması için direneceklerdir.

Rüyada Taksi Şoförü İle Konuşmak

Taksici ile sohbet ettiğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin yaşanmasını hayatları boyunca talep etmeyeceği birçok olayın üst üste yaşanmasına ve rüya sahiplerinin başlarına kötü işler gelmesine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri tüm bu olayların yaşanmasından sonra, uzunca bir süre psikolojik sorunlar ile muhatap olmak durumunda kalacaklardır.