Rüyada yağmur görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada yağmurda koşmanın anlamı nedir? İşte yorumu

Rüyada Yağmur Yağması
Nasıl yağdığı görülürse görülsün kişilerin evlerine biri dolayısıyla girecek bereketin işareti olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu rüyalarından sonra bir bebeğin doğum haberini veya iki gencin evlenmek için aldıkları kararı alabilir. Ne durumda olurlarsa olsunlar, kişiler aldıkları sevindirici haberlerden sonra ceplerinde çok para olmaya başladığını göreceklerdir.
Rüyada Yağmurda Islanmak
Rüyada yağmur altında kalıp ıslandığını görmek, rüya sahiplerinin Allah'a yakınlaşacak oluşlarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş kimseler camilere gitmeye, türbelerde dua etmeye başlayacaklardır ve isteklerinin olabilmesi için yapmaları gereken tek şeyin özünde dua etmek olduğunu fark edeceklerdir. Bazı din alimlerine göre bu rüya, kişilerin uzun vadede yavaş yavaş Allah'a yaklaşmasıdır. Kişiler içlerinden geldiği gibi davranacak, bu sayede de maneviyatları çok güçlenecektir.
Rüyada Yağmurda Yürümek
Rüyada yağmur yağarken yürümek, bazı rüya tabircilerine göre kişilerin yapacakları bir davranışları dolayısıyla çok acı çekmelerine ve eziyet görmelerine delalet edilmiştir. Kişiler belirli bir süre bu eziyete mahkum olduklarını düşünecekler ve bu sebepten dolayı da çok üzüleceklerdir. Ancak rüyalarında yağmurun azaldığını veya kendilerinin bir yere sığındığını görmüşlerse bu durum azalarak bitecektir.
Rüyada Sel Gibi Yağmur Yağdığını Görmek
Çok yağmur yağıp sel olduğunu rüyada görmek, kişilerin çok büyük yokluk zamanlarının gelmekte olduğuna işaret olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bir anda çok büyük miktarlarda para kaybedebilirler ve bu para, rüya sahiplerinin uzunca bir süre ödeyemeyeceği bir miktarda olacaktır. Aynı zamanda bu rüya, kişilerin mal veya ev kaybetmesinin de işareti olarak yorumlanmıştır.
Rüyada Yağmurda Koşmak
Rüyada yağmur yağarken koştuğunu görmek, rüya sahiplerinin çok hızlı bir şekilde para kazanacak olmalarına delalet edilmiştir. Yağan yağmurun şiddeti ne derecede olursa olsun kişiler, her kuruşu helal paralar kazanmaya başlayacaklardır. Bu durum, başta aileleri olmak üzere rüya sahiplerinin çevrelerindeki herkese iyi gelecektir.
Rüyada Yağmurun Bulanık Yağdığını Görmek
Bulanık yağan yağmurun rüyada görülmesi, bazı tabirciler tarafından rüya sahiplerinin para kazandıkları meslekleriyle ilgili yaşayacakları bazı korkulara delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, uzun vadede yaptıkları işte olmak istiyorlarsa bu istekleri gerçekleşecektir. Ancak bu işi icra ederken de rüya sahiplerinin karşılarına birçok aksilik ve sorun çıkacak, bunlar dolayısıyla da rüya sahipleri korkuya kapılacaklardır.
Rüyada Yağmur Altında Islanmadığını Görmek
Rüyada yağan yağmurda ıslanılmaması, bazı din alimlerine göre kişilerin diğer insanlara ibret olacak bir olay yaşamalarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri başta yakın çevresi olmak üzere yaşadığı bu olayı anlatacak ve bu olay, kişilerin bundan sonraki hayatlarında çok dikkat edecekleri bir olay olacaktır. Rüya sahipleri başlarından geçen olayı insanlara tedbirli olmaları amacıyla aktaracaklardır.
Rüyada Renkli Yağmur Yağması
Rüyada su damlalarının çeşitli renklerde yağdığını görmek, birçok rüya tabircisi tarafından kişilerin başlarına gelecek şerlerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Özellikle de rüyasında kırmızı, mavi, mor gibi canlı renklerde yağmur yağdığını görmüş kimseler, başlarını çok büyük belalara sokacaklar, bu nedenle de uzunca bir süre çeşitli zorluklar çekeceklerdir.