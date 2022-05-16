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    Rüyada sümük görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sümük temizlemenin anlamı nedir? İşte yorumu...

    Sümüğün rüyada görülmesi, birçok rüya alimi tarafından rüya sahiplerinin maddi anlamda çektikleri tüm sıkıntılarından kurtulacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, kendi burunlarında sümük olduğunu rüyalarında görmüşlerse maddi sorunlarından kendi başlarına çıkmayı başarabileceklerdir. Başka kimseye minnet etmeyecek olan rüya sahipleri, kısa bir süre içinde maddi anlamda kendilerini kolayca da toplayacaklardır.

    Rüyada sümük görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

    Rüyada Başkasının Burnunda Sümük Görmek

    Birinin burnunda olan sümüklerin rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin arkadaşlarından gereksiz konular sebebi ile ettikleri kavgalar sebebi ile darılacaklarına delalet edilmiştir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, kendileri suçlu olmasına rağmen arkadaşlarına karşı kendilerini haklı görmeye çalışıyorlarsa, kimseyi dinlemeseler dahi kendi içlerinde adil olmalılardır.

    Rüyada Sümük Görmek

    Rüyada sümük görülmüş olması, rüya sahiplerinin yaşayacakları bazı rahatsızlıkların ve kalıcı olmayacak hastalıkların habercisidir. Özellikle kalpleri ya da akciğerleri ile ilgili bazı sıkıntılara sahip olan rüya sahipleri, bu rüyayı görmüş olan kişiler için uyarıcı olarak kabul edilmiştir. Rüya sahiplerinin kendi sağlıklarına dikkat etmemeleri, birçok büyük hastalık yaşayacak olmalarına neden olabilir.

    Rüyada Eline Sümük Bulaştığını Görmek

    Bir yerden ellerine sümük bulaştığını görmek, iki farklı şekilde tabir edilmiştir:
    • Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin küçük mutluluklar yaşayacak olduğu yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, yaşadıkları bu mutluluklar sebebi ile birçok çocuğu ve ihtiyaç sahibini sevindireceklerdir.
    • Birçok din alimi ise rüyasında sümük görmüş olan kişilerin hayırlı haberler alabilmek için biraz daha sabretmesi gerektiği yorumunda bulunmuşlardır. Rüya sahipleri, sabırlarının karşılığını fazlası ile alacaklardır.

    Rüyada Burnundan Sümük Aktığını Görmek

    Burnundan akan sümükleri rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir noktada kendilerini tutamayacaklarına ve kendilerini tutamadıkları bu nokta sebebi ile de ailelerine zor zamanlar yaşatacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, ailelerine karşı aldıkları tavırlar dolayısı ile umursamaz davranabilirler. Ancak sergiledikleri bu tavırlar, kişilerin ailelerinin çok üzülmesine neden olabilir.

    Rüyada Burnundan Sümük Çıkarmak İhya

    İhya'nın rüyada sümüklerini burnundan çıkardığını görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerinin kendilerini rahatsız etmekte olan tüm alışkanlıklarından kurtulacak olmalarıdır. Kişiler, öncelikle kendilerine zarar veren arkadaşlarını kendilerinden uzaklaştırma kararı alacak, ancak bu arkadaşlarını kendilerinden uzaklaştırmalarından önce bu arkadaşları dolayısı ile edindikleri kötü alışkanlıklarından kurtulacaklardır.

    Rüyada Burnundan Sümük Çıkarmak

    Rüyayı görmüş olan kişilerin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:
    • Eğer bu rüya, bir kadın tarafından görülmüş ise, evlilik hayatlarının başlamasından sonra özel hayatlarının sona erecek olmasına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler, eşleri ile kendilerine yeni bir hayat kuracaklardır.
    • Erkeklerin bu rüyayı görmesi ise, eşlerinin yakın zamanda hamile kalacaklarına ve rüya sahiplerinin her zaman eşlerinin yanında olacak olmasına yorumlanmıştır. Özellikle eşleri daha önce zorlu bir hamilelik süreci geçirmiş olan rüya sahipleri, eşlerine zarar gelmemesi ve her zaman sağlıklı olabilmeleri için çaba göstereceklerdir.

        Rüyada Sümük Temizlemek İslami

        İslam alimlerinin rüyalarında sümüklerini temizlediğini görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş olan kişilerin günden güne manevi anlamda daha iyi bir hale gelecek olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, rüyalarında sümüklerini temizlediklerini rüyalarında görmelerinden sonra ruhi anlamda bazı sorunlar yaşadıklarını hissediyorlarsa, dini yönü kuvvetli birinden destek almalı, manevi anlamda daha rahat olabilmek için şahsi olarak da namaz kılarak ya da ibadet ederek çaba göstermelilerdir.
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        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada sümük görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sümük temizlemenin anlamı nedir? İşte yorumu...
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