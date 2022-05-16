Rüyada Çiğ Yaprak Yemek

Rüyada yaprak sarmasının çiğ yenilmesi rüyayı görenin hayatındaki başarısızlıkları gösterir. Bir iş için çaba harcanılsa da sonucunda istenilen başarının elde edilemeyeceği anlamına gelir. Mutsuzluk ve emeklerin boşa gitmesine işaret eder. Uzun zamandır üzerinde çalışılan işte başarısız olunması anlamına gelir. Rüyada çiğ yaprak yenmesi rüya yorumcularının olumsuz olarak değerlendirdiği rüyalardan biridir. İş yaşamındaki olumsuz gelişmeleri gösterir.



Rüyada Fazla Yaprak Görmek

Rüyada fazla sayıda sarmanın olması iki şekilde yorumlanır. Bazı alimlere göre rüya sahibinin ailesi genişler. Çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel bir fırsat oluşur. Aile içindeki mutluluk artar. Çiftler arasındaki huzur ve mutluluk çok daha fazla olur. Başka alimlere göre ise iş yaşamına işaret eder. Rüyada fazla sayıda sarma olması iş hayatındaki mevkilerde yükselme anlamına gelir. Beklenilen ya da beklenmedik şekilde elde edilen başarıya işaret eder. Rüya sahibi için başarılı ve hayırlı olaylar yaşanır.