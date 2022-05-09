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    Rüyada sevgilinin aldatması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgilinin arkadaşınla aldattığını görmenin anlamı, yorumu

    Sevgilinin seni aldattığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin geçmişlerindeki korkularından hiçbir eser taşımayacakları kadar güzel olaylar yaşayacaklarına ve hayırlı haberler alacaklarına delalet edilmiştir. Rüyasında sevgilinin aldattığını görmüş olan rüya sahipleri, eğer geçmiş hayatlarında sevgilileri tarafından aldatılmış iseler, bu rüya kendileri haberci olabilir ve eski sevgilileri yakın zamanda kendilerine dönebilir.

    Rüyada sevgilinin aldatması ne anlama gelir, neye işarettir?

    Rüyada Sevgilinin Aldattığını Görmek Psikolojik

    Psikolojik olarak rüyada aldatıldığını görmek, rüya sahiplerinin bazı takıntılarının olduğuna ve bu takıntılarının da kendilerine çok zarar vermeye başladığına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, sürekli olarak erkek arkadaşlarına kendilerini aldatıp aldatmadıkları hakkında bazı sorular yöneltiyorlarsa ve sevgilileri bu durumdan fazlaca bunaldıysa, bu yaptıklarından ve şüpheci huylarından vazgeçmelilerdir. Aksi takdirde hem ilişkileri hem de kendileri büyük zararlar göreceklerdir.

    Rüyada Sevgilinin Aldattığını Görmek Ve Ayrılmak

    Seni aldatan sevgiliden ayrıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin her zaman çok cesur olduklarına ve bu cesur hareketleri sayesinde de her zaman kazanacak olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler eğer gerçek hayatlarında da sevgililerinin aldattığını yakalamışlarsa ancak bu durum karşısında ne yapacaklarını bilmiyorlarsa kısa vadede sevgililerini terk edebilir ve terk edişlerinden de hiç pişman olmayabilirler.

    Rüyada Sevgilinin Seni Aldattığını Görmek Ve Ağlamak

    Aldatıldığını öğrenip ağladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin daima öğrendikleri şeylere çok olgunca tepki verecek olmalarına yorumlanmıştır. Kişilerin yaşları kaç olursa olsun diğer insanların da göreceği şekilde mantıklı ve doğru karar almaları, her zaman kendileri için daha doğru olanı görüp bileceklerine delalet edilmiştir. Bu nedenle de rüya sahipleri, kendi hayatları hakkında aldıkları kararlar hakkında tanımadıkları insanları yorum yapmasına izin vermemelilerdir.

    Rüyada Sevgilinin Seni Eski Sevgilisiyle Aldatması

    Eski sevgilinin seni eski sevgilisi ile aldattığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişilerin insanları umursamayacak olmasına delalet edilmiştir. Kişilerin çevresinde olan, kendi hayatlarına karışmaya uğraşan ya da uğraşmayan kişiler için aynı fikirde olmaları, kolaylıkla insan seçebildiğine ve seçtikleri insanların da daima hayatlarından uzak tutacak olmalarına yorumlanmıştır.

    Rüyada Sevgilinin Arkadaşınla Aldattığını Görmek

    Arkadaşınla sevgilinin seni aldattığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin kimseye güvenlerinin kalmamış olduğuna yorumlanmıştır. Hiçbir arkadaşına hiçbir konuda inanmayan ya da güvenmeyen rüya sahipleri, hayatlarını uzunca bir süre dostları olmadan geçirecek olmalarına yorumlanmıştır. Ancak bir süre sonra hayatlarında bir dost eksikliği olduğunun da farkına vararak hayatlarına bir dost alma girişiminde bulunabilirler.

        Rüyada Sevgilinin Aldattığını Yakalamak

        Sevgilini seni aldatırken yakaladığını rüyada görmek, iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
        • Bazı din alimleri, bu rüyayı görmüş olan kişilerin sevgililerinin kendilerini aldatma girişiminde bulunacaklarını ve rüya sahiplerinin de kendilerini aldatmaya çalışan sevgililerini gerçekten de yakalayacak olduğu yorumunu yapmış, bu rüyanın kendilerine malum olacağını söylemişlerdir.
        • Birçok rüya tabircisi ise rüyada sevgilinin aldattığını yakaladığını görmeyi rüya sahiplerinin başka insanlara olan güvenlerinin günden güne azalarak kaybolacağına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu rüyadan sonra çevresinde kendisini kandırmaya çalışan her insanın girişimini fark edebilecek ve fark ettikleri bu durumlar dolayısıyla da onları hayatlarından atma cesaretini göreceklerdir.
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        Destan 22.Bölüm Fragmanı
        Haberler Rüya Tabirleri Rüyada sevgilinin aldatması ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgilinin arkadaşınla aldattığını görmenin anlamı, yorumu
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