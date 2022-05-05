Rüyada sevdiğin kişiyi görmek ne anlama gelir? Rüyada sevgili görmek ne anlama gelir

Rüyada sevdiğin kişiyi görmek

O kişiden güzel bir haber alacağınızın işaretidir. Eğer kavga ediyor görürseniz aranızda iyi bir şey olacağı anlamına gelir. Rüyada sevdiğini görmek gerek kız gerek erkek olsun, güzel bir evliliğe yorumlanır. Eski bir sevgili görmek ise uzun zamandır ödeyemediği bir borç nedeniyle sıkıntıya düşeceğini ifade eder.

Evliler için eski sevgiliyi rüyada görmek, Aile huzurunuzu bozulacağına açıklama olunar. Rüyada görülen sevgili, gerek kız gerek erkek olsun, bekarlar için mutlu bir karşılaşma; eski bir sevgili ise uzun zamandır ödeyemediği bir borçtan dolayı üzüleceğini; evliler için eski sevgiliyi rüyada görmek, aile içerisine olacak hoşnutsuzluğa işarettir.

Rüyada sevgiliyi görmek

güler yüzlü ise ondan güzel bir haber alacağınıza, sinirli ise bir dedikodu yüzünden ufak bir tartışma yaşayacağınıza, sevgili ile gezmek; muradınıza ereceğinizi, kavga etmek; evleneceğinize işarettir.

Rüyada sevgilinizi görmek, sevgilisi olanlar için ayrılığa, olmayanlar için yeni bir sevgili edineceğine; sevgilinizle aranızda tartışma çıkarak ayrıldığınızı görmek, bir rakibinizin sevgilinizi sizden alacağına işarettir. Rüyada sevgiliyi görmek; güler yüzlü ise ondan güzel bir haber alacağınıza, sınırlı ise bir dedikodu yüzünden ufak bir tartışma yaşayacağınıza, sevgili ile gezmek; muradınıza ereceğinizi, kavga etmek; evleneceğinize işarettir.