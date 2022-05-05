Rüyada karpuz görmek ne anlama gelir? Rüyada karpuz satın aldığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada karpuz görmek

Karpuzun özü, anlayış ve ilim ile tâbir olunur. Rüyada karpuz görmek, mal ve mülktür. Karpuz yemek ani kısmettir. Rüyadakarpuz almak, mülke ve nimete mâlik olmaya delâlet eder. Rüyada tamamen yetişmiş ve kemale ermiş kurpuz görmek, vücudun sıhhatına işarettir. Zindanda olan bir kimsenin rüyada karpuz yediğini görmesi, hapisten çıkacağına delâlet eder.

Rüyada karpuz görmek tatlı ise, hayır ve menfaattir. Mevsiminde karpuz görmek, tatlı olmasa bile, kavun görmekten hayırlıdır.. Küçük karpuzları görmek, büyüklerini görmekten hayırlıdır. Kişinin rüyada karpuz görmesi, hayır ve menfaata ve vücut sıhhatına delâlet eder.

Rüyada karpuz tarlası görmek, evhamlı birtakım insanlara işarettir. Karpuz satın almak, yeni bir işe para yatıracağınıza; karpuz kesmek, kötü haber almaya; karpuz yemek dedikodunuzun yapılacağına yorumlanır. Tarladan karpuz almak, bir akrabalarını ya da arkadaşlarınızla kavga edeceğinize yorumlanır.

Karpuz satın almak, yeni bir işe para yatıracağınıza; karpuz kesmek, kötü haber almaya; karpuz yemek dedikodunuzun yapılacağına yorumlanır. Tarladan karpuz almak, bir akrabalarını ya da arkadaşlarınızla kavga edeceğinize yorumlanır.

Kirmani ye göre; Rüyasında mevsiminde bir karpuz görüp yiyen kederden ve sıkıntıdan kurtulur. Bir rivayete göre de malı çoğalır.

Abdulgani Nablusi ye göre ; vaktinde olmak şartı ile karpuz görmek, menfaatli ve geçimi yolunda bir ese delalet eder. İçi boşalmış ve bozulmamış karpuz görmek ve yemek, vücut sağlığına delalet eder.

ibn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki: karpuz yemek kederden kurtulmaktır. Bu Rüyayı gören eğer tutuklu ise tahliye edilir. Rüyada karpuz yemek, gam ve kederden halâs olmaya delâlet eder.

Rüyada karpuz görmek; sıkıntıların bitmesine, karpuz ekmek; iyi bir işe başlamaya, mevsiminde karpuz yemek; üzüntülerden kurtulmaya, bozulmuş karpuz yemek; hastalığa, olmuş karpuz; helal mala işarettir.

Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada içi boşalmamış ve bozulmamış karpuz görmek ve yemek vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder.

Yeşil karpuz görmek, şehre, çocuğa, zevceye yahut erkek hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada sarı karpuz görmek, kendileri için güzel ve medhedilen ve hayır ile yâd edilen birtakım erkek ve kadınlara alâmettir. Bazı kere de rüyada sarı karpuz görmek, ayıp sahibi bir kadına işarettir.

Rüyada kırmızı karpuz görmek, her türlü süs, zinet ve bezeğe alâmettir. Rüyada elini semaya uzatıp bir karpuz aldığını görmek, mülke ve nimete mâlik olmaya delâlet eder.