Rüyada saçın beyazladığını görmek

Bir kadının saçının tamamıyla beyazlaması, kocasının dalalete düşeceğine işaret ederken, Genç bir adamın saçının beyazlaması, fakirlik alametidir. Başka bir tabire görede Saçınızın beyazladığını görmek, şeref ve itibarınızın artacağını güzel tecrübeler kazanacağınızı gösterir.

Rüyada saçı sakalı ağarmış olduğu halde, saçını sakalını kına ile boyadığını görmek, Rüya sahibinin rütbe ve makamının yükselmesine işarettir.

Genç bir kimsenin rüyada saçının ağırdığını görmesi, vakar ve temkine ve uzun ömre delâlet eder. Rüyada görülen aklık, sakal ve başın tamamında olursa, bu rüya, fakirliğe işarettir.

Rüyada saçının bir kısmının ağardığını görmek, vakar ve temkinin çok iyi olduğuna, başı ağaranın zevcesi Hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına alâmettir.

Rüyada sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu veya kestiğini görmek, ihtiyarlara hürmete delâlet eder.

Evli kadının rüyada başının ağardığını görmesi, kocasının günahkâr ve fasık olduğuna delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada baş ağarması, koybolmuş bir kişinin veya misafirin gelmesine işarettir.

Rüyada vücut kıllarının beyazlaması

Rüyada vücudundaki kılların ağardığını görmek, zengin için malının gideceğine, fakir için de, ödenmesi güç olan borca işaret eder.

Saçı sakalı ak bir kişinin, rüyada saçının daha fazla ağarmış olduğunu, fakat bunların içinde siyah tüylerin de bulunduğunu görmesi, olgunluğa ve kemâle delâlet eder.

Sakalında beyazlık bulunmayan bir kimsenin rüyada sakalında üçe kadar beyaz tüy belirdiğini görmesi, erkek bir çocuk ile tabir olunur ve o zatın erkek bir çocuğa dünyaya gelir.

Rüyada hasta bir adamın başının ağardığını görmesi, ölüm ve kefene delâlet eder. Rüyada askerin yekûnunun başının ağardığını görmek, zaaf ve firara delâlet eder ve Asker düşman karşısında tutunamaz.

Rüyada saçını ağarmış olarak görmek gençler için uzun yaşamaya ve güçlü olmaya yorumlanır.