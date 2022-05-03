Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, hayra ve dine sevgi beslemeye de işarettir. Örümcek görmek dokumacıya, ibadete düşkün, takva ehli kimse demektir. Rüyada örümcekle karşılaşmak böyle biriyle karışılaşmaya; Örümcek bazen tenbel, hilekâr ve zayıf kimseye, sihir yapan kadına, yoldan çıkmış kimseye de yorulur.

Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli kışa delâlet eder. Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir.

rüyada örümcek görmek ne demek

Rüyada örümcek görmek, mutlu olacağınız bir haber almak demektir. Örümceğin evde dolaştığını görmek kimse parasız kalmak anlamındadır. Ağının içindeki örümcek, yuvadaki huzursuzluktur. Rüyada örümcek Görmek çok çalışıp, ter döktükten sonra kazanacağınız anamına da gelmektedir.

Rüyada örümcek yakalamak

Rüyada örümcek yakalamak böyle bir kadınla evlenmeye, Rüyada Örümcek öldürmek yukarıdaki niteliklerden birini taşıyan kimseden kurtulmaya, Rüyada Örümceği ördüğü ağla birlikte görmek zayıflık ve gevşekliğe işarettir

Rüyada Örümceğin damdan düşmesi şiddetli kışa; Örümcek ağı hile ve düzene, fakirliğe, Evinde örümcek ağı görmek yoksulluğa, bunları süpürüp attığını görmek fakirlikten kurtulmaya delalet eder.

Rüyada Örümcek ağı görmek mutlu ve yıkılması mümkün olmayan emin bir yuvanız olacağı anlamına da gelir. Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir olunur.

Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder. Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid ve takva sahibi bir kişi ile arkadaşlığa işarettir.

Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.