Rüyada bit görmek

Nefis mertebesinde Rüyada bit yada pire görmek çirkin bir şeye sahip olmaya işaret eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bit görmek yada rüyada üzerine bit düştüğünü görmek, malından birçok kimsenin faydalanacağına işarettir. Yine rüyada üzerinden bitlerin yere döküldüğünü görmek, kazancın ziyade olacağına işarettir. Yeni ve temiz elbisede görülen bit mal ve dünyalığa, Eski ve kirli elbisede görülen bit borç ve zillete, Yerde görülen bitler zayıf ve aciz insanlara, onların insanı ısırması bu çeşit insanların kötülemesine, Çok bit kedere, koyucu insanlara; elbisede olursa dünyalığa ya da müzmin hastalığa,

Biti Canlı olarak yere atmak sünnete aykırı bir iş işlemeye, öldürmek kederin gitmesine, Bitleri üzerinden tek tek toplamak abartılı yalana, Biti yemek birinin gıybetini yapmaya yahut düşmanı kahretmeye, İnsanı fevkalade rahatsız eden bitler tasa, hapis yahut üzüntüye,

Bit yumurtası yahut yavrusu fesatçı topluluğa, namus ve şeref simsarı aşağılık insanlara, Tahıl biti görmek, birinin zengin bir kimseyle arasını açmak isteyen hasetçiye, hastalığa, çok çocuk ve az dünyalığa, Aile fertlerinden olan düşmına, hastanın bu biti görmesi vefatına, Buğday biti bazen azabı gerektiren amele yahut dünyada görülecek bir cezaya delalet eder.

Rüyada bit öldürmek

Bir yakınınıza karşı acımasızca davranacağınıza işarettir. Bit sirkesi ise fesatlık ve kötülük anlamına gelir. Bitlenmek bol paraya kavuşacağınıza ve dostlarınızın birden artacağına işarettir. Bitler tarafından sarılmak sermayenizin sürekli artacağına ve her geçen Gün daha iyi duruma geleceğine yorumlanır. Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok arkadaşınız olacağına işarettir.

Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok arkadaşınız olacağına işarettir. Rüyada bit görmek doğrudan doğruya para olarak yorumlanır. Sayısız bit, büyük servettir.

Rüyada bit görmek mal ve ev halki ile tabir olunur. Üzerinde bitlerin gezindiğini görenin eline çok mal geçer veya ev halki çoğalır.

Üzerine bit düştüğünü görmek

Birçok kimselerin ondan fayda göreceğine delalet eder. Üzerinden bitlerin yere döküldüğünü görenin kazanci artar. Birçok bitlerin dolaştığını görmek, hayırlı değildir. Bir başka rivayete görede: Rüyada bit görmek, mala işaret eder. Rüyada yeni elbisesinde bit olduğunu görmek, Rüya sahibi için artması ümit edilen mala işaret eder.

Eger bit, eski elbisede olursa, rüya sahibinin fazla borçlanacağından korkulur. Yerde görülen bitler zayıf bir topluluk ile yorumlanir.

Rüyada bir biti öldürdüğünü gören kimse

Sünnete aykırı bir sey ister. Rüyada elbisesinde veya vücudunda çok bit bulunduğunu görmek hayra, nimete, berekete üzüntü ve kederlerden kurtulmaya işaret eder. Bir kimse rüyasında az bit görse ve onlari öldürse o kimsenin bütün üzüntülerden kurtulmasına işaret eder. Rüyada çok bit görmek, uzun bir hastalığa, zarar, fakirlik ve ihtiyaca işaret eder.

Çok bit öldürmek, üzüntü, keder ve sıkıntılı bulunan kimsenin düştüğü üzüntü, keder ve sıkıntılarından kurtulmasına işaret eder. Bit yemek, düşmanı kahretmeye işaret eder.

Uykudan uyanirken bitin üzerinde gezdiğini zanneden kimse, üzüntü ve kederden kurtulamaz. Rüyada kendi elbisesinden bit topladığını gören kimseye, abartili bir yalan söylenir.

Bir kimseyi rüyada bit ısırsa

Zayıf bir topluluk ona söz atar ve ona iftira ederler. Rüyada kendisini bitin kaşındırdığını gören kimse borçlu olduğundan aranir. Rüyada buğday biti görmek, azap çekmeye işaret eder.

Rüyada bit görmek; bir hastalıktan sonra sağlığa kavuşmaya, bit öldürmek; yakınlarından birini üzmeye, bitlendiğini görmek; dostlar edinmeye ve zengin olmaya, bitleri üzerinizden atmak; malınızı har vurup harman savuracağınıza işarettir.