Rüyada asker görmek

Rüyada üniformalı veya yüksek rütbeli Asker görmek, şan ve şöhrete yorumlanır. Aynı zamanda rüyada asker görmek kuvvet demektir. Rüyada asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almaya işarettir.

Bir konuda karar vermeden önce çok iyi düşünmelisiniz, aksi takdirde büyük hatalar yapabilirsiniz. Rüyada asker görmek evinizin güvenli olduğuna işarettir. Rüyada asker olduğunuzu görmek, başarı ve zenginlik için bütün gücünüzle çalışmanız gerektiğine işaret eder.

Rüyada askeri donanma görmek, şeref şan ve sevince delâlet eder. Çünkü donanma bir milletin iftihar kaynağı dır. Bazı kere de donanma görmek, iş ile tâbir olunur. Ayrıca asker görmek, sefere çıkmaya da işaret eder.

Askere gitmemiş bir gencin rüyada haki renk görmesi, hemen silah altına çağırılacağına işarettir.

Rüyada büyük bir komutanın emrinde savaşa katılmak, çok mutlu olduğunuza yorumlanır. Rüyada, asker evinde olmak, hastalanılacağına,kışla içerisinde asker görmek, eski bir dosttan yardım alınacağına işarettir.

Rüyada askeri hasta görmek, birisine yardım etmek istediğiniz halde,kötü niyetli biri tarafından engellendiğine yorumlanır.

Rüyada silahsız asker görmek

Rüyada silahsız asker görmek, tanıdığınız bir kadının kötülüğüne maruz kalacağınıza işarettir.

Rüyada askerle konuşmak

Rüyada Askerle konuştuğunu görmek, işlerde zorluk çekmemeye işarettir. Rüyada bir şehre veya bir mahalleye veya bir sokağa asker geldiğini görmek, yağmur ile tabir olunur.

Askerin geldiği yerlere yağmur yağar. Bazı kere de asker görmek, müminler hakkında zafer ve zalimlerden intikam almak ile tabir olunur.

Rüyada asker olmak

Bir kimsenin kendisini asker olarak bir alayda eğitim yapıyor görmesi veya subay rütbesiyle görmesi, hükümet adamlarında iyilik ve himaye göreceğine delâlet eder. Rüyada bir askeri birlikte ve en önde bayrak taşıdığını görmek, memlekette şan ve şöhret sahibi olarak tanınmaya işarettir.

Bir kimsenin rüyada bölük halinde giden askerler görmesi, o yer halkı için huzur ve saadete delâlet eder. Çünkü asker devletin kuvvetidir. Kendisinin de o askerlerden biri olduğunu görmek, Aile huzuruna, işlerin düzgünlüğüne ve emniyete

delâlet eder. O bölüğün başında kumandan olduğunu görmek, her yerde sözünün dinleneceğine ve herkes tarafından kendisine saygı gösterileceğine işarettir.

Rüyada askeri donanma görmek

Rüyada askeri donanma görmek, şeref şan ve sevince yorumlanır. Çünkü donanma bir milletin iftihar kaynağı dır. Bazı kere de donanma görmek, iş ile tâbir olunur.

Yine rüyada asker, sefere ve yolculuğa yorumlanır.