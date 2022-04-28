Rüyada Sarma Aldığını Görmek

Rüyada sarma sarmak azim anlamına gelir. Birine kimse inanmasa da kendine inandığı ve bu sayede birçok işin üstesinden geldiği anlamına gelir. Rüya sahibinin zor süreçler yaşadığını gösterir. Fakat zor dönemin ardından elde edilen başarıya işaret eder. İş ve eğitim hayatında yorucu bir dönemden sonra gelen başarılar anlamına gelir. Rüyayı görenler için şans ve başarılı bir dönem başlar. Rüyada sarma almak düşmanlara karşı elde edilen galibiyet anlamına da gelir. Birçok işte gösterilen başarı sonucunda kişilerin mutlu ve hayallerine kavuşmuş hissettiği görülür. Rüyada sarma saranlar hayallerinin peşinden giden kişilerdir.

Rüyada Yeşil Sarma Yapmak

Rüyada yeşil sarma sarmak iyi olarak yorumlanır. Yeşil istenilen bir şeyin elde edilmesidir. Rüya sahibinin dilediği muratları gerçek olur. Aynı zamanda kişiliği hakkında da yorum yapılır. Rüyayı görenin çevresindekilere yardım yapmayı sevdiği anlaşılır. Yapılan destek ve yardımlarla mutlu olunduğu ve her zaman kötülükten uzak kalındığı görülür.