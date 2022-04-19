Rüyada yılan ısırması neye işarettir? Rüyada yılan görmek ne anlama gelir?

İslâm'a göre rüya üç çeşittir:

1. Salih rüya,

2. Şeytanî rüya,

3. İnsanın içinde yaşadığı olaylardan doğan rüya.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) "Sizden biriniz sevdiği bir rüya görürse, o Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd edip rüyasını söylesin. Hoşuna gitmediği bir rüya görürse, o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve onu kimseye de açmasın. Yoksa kendisine zarar verecektir." buyurmuşlardır. Rüyaların içinde hak rüyalar vardır. Ancak "her rüya haktır ve her tabir de doğrudur" denilmez.

Rüyaya göre amel etmek ve rüyaya göre istikamet almak caiz değildir. Hatta fıkıh kitaplarında beyân edilir: "Şeytan her ne kadar Peygamber (asm)'in suretine giremezse de şabanın yirmi dokuzunda Peygamber (asm) herhangi bir kimsenin rüyasında "Yarın ramazanın birinci günüdür, oruç tutunuz." diye emretse, bu rüya ile amel edilmez. Çünkü rüya ilim olmadığı gibi zabt da edilmez."

Rüyalara böyle baktıktan sonra yılan görmenin anlamlarına gelelim.

Rüyada yılan gören biri uyandığında mutlaka Cenâb-ı Hakk'a sığınmalı, başkalarına da rüyasını anlatmamalıdır.

RÜYADA YILAN GÖRMEK KÖTÜ MÜ?

"Rüyada yılan görmek", kadına, gizli düşmana, çocuğa, saltanata, esenliğe, beyliğe, kişinin geçimine işarettir. Yılan, mal sahibi düşman, devlet, kadın, çocuktur. Cafer-i Sâdık (r.a) yılanı, gizli düşmanlık, maişet, selamet, saltanat, emirlik, devlet, zevce, evlat ve Sel olarak yorumlamıştır. Mesleğinizde, çalışma hayatınızda karışık, sıkıntılı, zor işlerle uğraşacağınıza işarettir. Rüyada sürünerek yılanın size doğru geldiğini görmekse düşmanlarınızın birleşerek, bir araya gelip size karşı tehlike oluşturacaklarına işarettir.

RÜYADA YILAN ÖLDÜRMEK

Rüyada yılanla boğuşup öldürdüğünüzü görmek, düşmanınızı yeneceğinize işarettir. Rüyada yılan öldürmek düşmanı yenmeye yorumlanır. Rüyada yılanla boğuşup kavga etmek düşmanınızla kavga etmeye, zarar görmeye; rüyada yılanı öldürmek ya da kesmekse düşmana karşı zafere işarettir. Rüyada sokaklarda yılan öldürüldüğünü görmek, savaşa, rüyayı görenin düşmanlarını alt edeceğine yorum edilir.

RÜYADA YILAN ISIRMASI

İslami Rüya tabirlerinde rüyada yılan ısırığı: Düşmandan gelecek zarara yorumlanmıştır. Yılanın ısırdığını gören kimseye düşmanı aracılığıyla eza ve meşakkat erişir. Rüyada yılan, akrep gibi zehirli hayvanın ısırdığını görmek, ısırılan kimsenin haram kazandığı mal demektir. Yılanın ısırdığını görmesi, düşmanının kendisini üzeceğine, sıkıntı çekeceğine yorumlanır.

RÜYADA YILAN ETİ YEMEK

Yaptığınız işten fayda sağlayacağınıza, rüyada yılan eti yediğini görmek, menfaat, sevinç, izzete tabir olunur.

RÜYADA YILAN BAŞI EZMEK

Rüyada yumrukla yılanın başını ezmek, düşman üzerine galip gelmeye, düşmanı yeneceğinize aynı zamanda kudret, kuvvete yorumlanır.

RÜYADA YILAN ETİ GÖRMEK

Rüyada yılan eti görmek, düşmandan mala delalettir. Yılanın etini çiğ yemek, düşman üzerine galip gelmeye, düşmanın malından nasiplenmeye yorum edilir. Rüyada yılanın eti, kemiği, derisi, kanı düşmanın malına delalettir. Rüyada yılanla konuşmak düşmanla barışmaya işarettir. Rüyada yılanın kemiği, yılan eti veye rüyada yılan derisi görmek, düşmanın malına yorumlanır.

Önemli uyarı: Rüyada yılan görmek, insanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevî (korkunç) rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma, (yılan gibi muzır canavarların hücumu) gibi... Bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya (rüyada yılan görmek) görünce (derhal) Cenâb-ı Hakk'a sığınmak ve bunu başkalarına hikaye etmemelidir.

RÜYADA VÜCUTTAN YA DA AĞIZDAN YILAN ÇIKMASI

Rüyada vücudundan yılan çıktığını görmek aile bireylerinden birinin düşmanlığına, rüyada ağızdan yılan çıkması görmek de kötü söz söyleyip, söylediğiniz sözlerden zarar görmeye yorumlanır.

RÜYADA AĞZA YILAN GİRMESİ

Ağzına yılan girdiğini görmek ilim ehli olmaya, yılanın uçarak yükseldiğini görmek sevinç, sürura ermeye, başının üzerinde yılan görmek devlet kademesinde itibar sahibi olmaya delalettir.

RÜYADA YILAN TUTMAK

Korkunun gitmesine, yılanı tuttuğunu gören kimseye emniyet içerisinde düşmanından mal geleceğine işaret olarak yorumlanır.

RÜYADA YILANDAN KORKMAMAK

Rüyada yılandan korkmamak, korkmadığını görmek yüksek derecelere işarettir. Rüyada yılandan korkmak, düşman şerrinden emin olmaya işarettir. Rüyada büyük yılan görmek büyük, güçlü düşmana, küçük yılansa zayıf düşmana yorumlanır. Rüyada korkmadığı ejderha, o kimsenin kuvvet ve devletidir.

RÜYADA YEŞİL YILAN GÖRMEK

Rüyada yeşil yılan görmek, din düşmanına, rüyada etrafında, yanında yılanlar görmek yakınlarınızın düşmanlığına, yılanların yakınlarınızın zarar verememesine, evde yılan görmek evdeki düşmana, ev dışında yılan görmek dışarıdaki düşmana yorumlanır.

RÜYADA YILANLA KONUŞMAK

Rüyada yılanla konuşmak düşmanınızla barışmaya, menfaat, hayıra işarettir. Rüyada yılanın kötü söz söylemesi, düşmanla kavga etmeye ya da düşman yüzünden zarara uğramaya yorum edilir. Gümüş, Altın yada diğer madenlerden yılan görmek büyük hayr demektir. Rüyada arkadan yürüyen yılan görmek hileli düşman demektir.

RÜYADA İRİ UZUN YILAN GÖRMEK

Rüyada iri, uzun yılan görmek korkuya işarettir. Bazen de, iri yılan görmek, kadın, evlat ya da aileden düşmanlığa işarettir. Bazen de, rüya, korkunç, yaramaz, kötü komşuya yorumlanır. Tabirciler uzun, iri yılana sahip olmayı gören kişinin büyük saltanata sahip olacağına da yorumlarlar.

RÜYADA EVE YILAN GİRMESİ

Rüyada eve rüya sokmak, yılanı kendi evine soktuğunu görmek, hile yapacak düşmana yorumlanır.

RÜYADA YILAN YAKMAK

Rüyada yılanı yaktığını görmek, düşmanını yenmeye, düşmanlarına galip gelmeye işaret eder. Yılanın uçtuğunu görse, düşmanları başka yere gider. Rüyada, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek o bölgede harbin meydana gelmesine işarettir.

RÜYADA YILAN AVLAMAK

Rüyada yılan avlamak düşmanına hile yapmakla, düşmanlarından birşeyler elde edeceğine tabirdir.

RÜYADA SİYAH YILAN GÖRMEK

Rüyada siyah yılan güçlü düşmanı temsil eder. Siyah yılan, hile ve yaramazlığı cihetiyle düşmanının en şiddeti işidir. Yine rüyada siyah yılan görmek ordu generallerine tabirdir.

RÜYADA BEYAZ YILAN GÖRMEK

Yılanın beyazı, zayıf ve kuvvetsiz düşmandır. Rüyada beyaz yılan görmek, zayıf düşman demektir. Kirmanî demiştir ki; "bir beyaz yılan görüp bunu tuttuğunu ve bu yılana malik olduğunu görmek, yüksek mertebelere nailiyete delalettir."

RÜYADA YEŞİL YILAN GÖRMEK

Rüyada yeşil yılan görmek dinin düşmanı demektir. Rüyada sokakların yılan, yılanların istilasına uğradığını, sokakların yılanlarla dolduğunu, sokaklarda yılanların gezdiğini görmek, o bölgede savaşın meydana geleceğine tabirdir.

RÜYADA YILANLA KAVGA ETMEK

Rüyada yılanla kavga etmek, kuvvetli düşmanı ile harb etme ve düşmanından korkma, birbirlerinden ayrılma anlamlarına gelir. Eğer yılan onu soksa, bir musibete düşer ve ümit kesilir. İki parça edilmiş yılanın parçalarını eline aldığını gören kimse, düşmanı bulunan bir kimseden istifade eder. Rüyada yılanın etini çiğ olarak yediğini görse, düşmanına karşı zafer bulur, bu sebeple sevince erişir.

RÜYADA YILAN PİŞİRMEK

Rüyada yılan pişirmek, Rüyada Yılan etini pişirip yemek, düşmanına karşı zafere, cihat yüzünden helal mala sahip olmaya delalettir.

RÜYADA BOYNA YILAN DOLANMASI

Kişinin rüyada boynuna bir yılanın dolanmış olduğunu görmesi, malının zekatını vermediğine alamettir.

RÜYADA YILAN SOKMASI

Rüyada yılan, akrep ve bunlardan başka hayvanların soktuğunu görmek, rüya sahibinin mahsurlu ve yasak olan bir şeyi yapmasına delalet eder.

RÜYADA YILANIN KONUŞMASI

Rüyada yılanın size güzel bir söz söylediğini gördüyseniz, bir düşmandan erişecek hayır ve sevince işarettir. Rüyada yılanın kendisine güzel bir sözle hitap ettiğini görmek, düşmanınızla barışacağınıza işaret eder.

RÜYADA YILAN SÜTÜ İÇMEK

Kişinin rüyada yılan sütü içtiğini görmesi, Allahu Teâlâ'nın razı olacağı bir ameli işlemeye delalet eder.

RÜYADA CİNSEL ORGANIN YILAN OLMASI

Rüyada cinsel organının yılan olduğunu görmek, hanımın akrabaları tarafından bir düşman kazanmaya işarettir.

RÜYADA UÇAN YILAN GÖRMEK

Rüyada bir yılanın uçarak yüksek bir yere konduğunu görmek, gönül süruruna delalet eder.

RÜYADA ELİNDE VE BAŞINDA YILAN OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada, yılandan elleri üzerine mal bulaştığını görmek, düşmanın sıkıntısına ve düşmanının malından yarar sağlayacağına işaret eder. Rüyada başında yılan olduğunu görmek, rüya sahibinin şanının melikler yanında yüce olacağına alamettir.

RÜYADA BAHÇE BOSTANIN YILANLARLA DOLMASI

Bir kimsenin rüyada bahçe ve bostanının yılanlarla dolu olduğunu görmesi, o bostandan meydana gelecek büyüme ve gelişmeye, nebatatın fazlalığına ve bereketine delalet eder.

RÜYADA YILAN DERİSİ GÖRMEK

Rüyada yılanın derisini altın olarak bulduğunu görmek, meliklerin hazinesinin ele geçmesine işarettir.

RÜYADA KOYNUNDA YILAN GÖRMEK

Nablusî demiştir ki; "Rüyada koynunda yılan olduğunu gören kişi bunu iki parça etse, düşmanından intikamını alır."

RÜYADA YILAN ÇİĞNEMEK

Bir kişinin rüyada yılanları çiğneyerek, ezerek yılanların üstünde gezindiğini görmesi, sel meydana geleceğini ve büyük bir yağmurun yağacağına işarettir. Rüyada bir yılanı beline sardığını görmek, bele takılan kemere delalet eder.

RÜYADA KARA YILAN GÖRMEK

Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki; "Rüyada kara yılan görmek, mal ve menfaate, Su yılanı görmek, kadri yüce bir zatla sohbete, ejderha görmek kuvvetin ziyadeliğine çıkar." Rüyada yılanların içinde olduğu dolu bir kap, kutu görmek, rüyayı görenin müslümanlara karşı düşmanlığına yorumlanır.

RÜYADA ENGEREK YILANI GÖRMEK

Rüyada engerek yılan görmek Rüyada engerek yılanı görmek iyiye yorulmaz. Hasımları size bir komplo hazırlıyor demektir. Adımlarınızı dikkatli atmanız gerektiğine işarettir. Rüyada yılan görmek düşman demektir. Çok zehirli olan engerek ve kobra yılanlarını görmek çok daha da tehlikeli düşmana yorumlanır.

RÜYADA KIVRILMIŞ YILAN GÖRMEK

Rüyada kıvrılan Yılan görmek, kurtulması zor olan duygusal enerji ve bağları ifade eder.

RÜYADA EVDE YILAN GÖRMEK

Rüyada evde yılan görmek de düşmanın size kötülük yapacağına yorumlanır. Bu rüya karı koca arasında kavgaya da çıkar.

RÜYADA UYUYAN YILAN GÖRMEK

Rüyada uyuyan yılan görmek, uyuyan bir düşman anlamına gelir.

Önemli uyarı: Rüyada yılan görmek, insanları mahzun etmek için şeytan tarafından ika edilen bazı hâilevî (korkunç) rüyalardır. Yüksek bir yerden düşmek, köpek tarafından ısırılma, (yılan gibi muzır canavarların hücumu) gibi... Bunlar esas ve asılsız şeylerdir. İnsan böyle bir rüya (rüyada yılan görmek) görünce (derhal) Cenâb-ı Hakk'a sığınmak ve bunu başkalarına hikaye etmemelidir.