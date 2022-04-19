Rüyada hapse girdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada hapis cezası aldığını görmek ne anlama gelir?

Rüyada hapse girdiğini görmek

Uzun süredir ayrı kalınan ve hasret çekilen dostlarla görüşüleceğine, günahtan arınmış bir yaşama sahip olup, Allah katında makbul işlerle uğraşılacağına da delalettir. Görülen hapishanenin dini açıdan bir işareti varsa, kişinin çok yüklü bir borç altına gireceğine, siyasi bir nedenle girilen bir hapishane ise de bazı kimselerden kötülüğe maruz kalınacağına işarettir. Hapishane görmek genel olarak kişinin bir engele maruz kalacağını gösterdiğinden, rüyada hapishaneye girmek de büyük bir sorunla yüz yüze gelmek manasında yorumlanmaktadır.

Rüyada Kendi İsteği İle Hapishaneye Girmek

Kişi kendi arzusu ile bir hapishaneye girdiğini görüyorsa, günah işlemeyeceği bir hayatı tercih eder. Hapishane görmek genellikle dünya işleri ile yorumlandığından, kişi hapse girmek isterse, dünya işleriyle daha çok ilgilenecek anlamına da gelir. Olumsuz açıdan ise iftiraya maruz kalınacağına veya kem sözlü bir eş sahibi olunacağına, pek çok ikiyüzlü insanla bir arada olunacağına da yorumlanabilir.

Rüyada Hapis Cezası Almak

Kişinin hayatındaki tüm sıkıntılarından kısa süre içinde, zahmetsizce kurtulacağına ve genel olarak mutlu haberler aldığı, yüce gönüllü kişilerle tanışacağı şeklinde yorulur. Olumsuz açıdan ise arka arkaya gelen uğursuzluklara tabir edilir. Aksi giden işlere ve şiddetli tartışmalar içine girileceğine de işaret eder.

Rüyada Hapse Girip Kaçtığını Görmek

Rüyasında hapse düşüp, ardından da kaçtığını gören kimse, önce kendisini ve hayatını sınırlandıran bir durum içine girip, bir müddet sonra da bu sıkıntılı durumdan kurtulur. Genellikle düz anlamı ile yorumlanan rüyada hapse girip kaçan kişi bir başkası ise, o kişinin sizden yardım beklediğine ve zor günler geçirdiğine delalettir. Aynı zamanda rüyayı gören kişinin gizli bir hayranı olduğunu ve yakında o kişiyle tanışacağını da tabir eder.