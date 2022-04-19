Rüyada hamile olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada erkek çocuğa hamile olarak görmek ne anlama gelir?

Rüyada hamile olduğunu görmek

Sürprizlere, malının artacağına, övülmeye, sevince, sevindirici habere, izzet vemedhe nail olmaya işarettir.

Kirmani demiştir ki: Rüyada Hamile olduğunu görmek, gören kişinin malı mülkü parası fazlasıyla artar. Rüyada hamile olduğunu gören kadının, mal ve mülkünün artmasına, övülmeye, izzet ve şerefe nail olmaya tabir olunur. Rüyada hamile olduğunu gören kadın yaptığı işlerden başarıya ulaşacağına, zenginleşeceğine ve başarılarından dolayı rahata kavuşacağına işaret eder.

Rüyada hamile olduğunu öğrenmek

Yine rüyanızda kendinizin hamile olduğunuzu görmeniz; beklediğiniz önemli bir işin gerçek olacağına veya sevindirici bir haber alacağınıza tabir edilir.

Rüyanızda hamile bir kimse ile karşılaştığınızı görmeniz; iş yerinizde veya Aile içinde sizi birtakım sürprizlerin beklediğine işarettir.

Rüyada bekar kızın hamile olduğunu görmek

Dul kadın ve genç kızların rüyada hamile olduklarını görmeleri, evlenmelerine işaret eder. Erkeğin, rüyada kendisinin hamile olduğunu görmesi, halktan gizlediği ve şiddetlenip ortaya çıkmasından korkulan ağır bir üzüntü ve keder ile tâbir olunur. Âlim ve fazıl bir zatın rüyada hamile olduğunu görmesi, ilminin artacağına; sanatkâr adamın hamile olduğunu görmesi, hiçbir insanın başaramayacağı bir şeyi yapmasına delâlet eder.

Rüyada Zevcesinin hamile olduğunu görmek, dünya nimetlerinden bir şey istemeye işarettir.

Rüyada hayvan cinsinden birinin hamile olduğunu görmek, hayır ve menfaate delâlet eder.

Rüyada bir hamile olduğunu görmek ve doğurmak, çocuk sahibi olmaya yada sevindirici güzel bir müjdeye işaret eder.

Yine hamile olduğunu görmek ve bir yerde beklemek, müjdeli haber ile tâbir olunur. Çünkü çocuğun dünyaya gelişi ana baba için müjde ve sevinçtir.

Rüyada hamile olmak ve rüyada bunun yanında armut görmek, doğacak çocuğun erkek olacağına işarettir.

Hamile bir kadının karnından balık çıktığını görmesi, doğacak çocuğun kız olacağına işarettir.

Hamile bir kadının rüyada kendisini bıyıklı görmesi, bir erkek çocuğu doğuracağına, hamile olmayan kadının bu Rüyayı görmesi ise, hiç çocuğu olmayacağına delâlet eder.

Rüyada erkek çocuğa hamile olduğunu görmek

Hamile olduğunu görmek ve rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmek, doğacak çocuğun kız olacağına delâlet eder. Bunun tersine, kız doğurduğunu görse, bu kere de oğlan çocuk ile müjdelenir. Rüyada hamile olduğunu görmek ve bir küçük kız çocuğu doğurduğunu görmek, karnındaki çocuğun kendisine benzeyen bir erkek çocuğu olduğuna alâmettir.

Hamile olan kişinin karnının büyüklüğü ile orantılı olarak kişinin serveti artacağı anlamına gelmektedir. Hamile olan kişi arzuladığı refaha ulaşana kadar azimle çalışmaya devam edecek ve serveti sürekli artacaktır anlamına gelmektedir. Hamile olan kişi gerçekleştirdiği başarılardan ötürü son derece onurlu ve gururlu olacak ve aynı zamanda övgüler alacak anlamına gelmektedir. Hamile olan kişi bazı sorunlar, mutsuzluklar, endişeler ve üstü kapatılan konularda bazı sorunlar yaşayacaktır.

Kişinin tutkulu bir aşk yaşayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin birine tutkulu bir biçimde bağlanacağı anlamına gelmektedir. Kişinin yanlış yerlere tohumlar ekip, ümitleneceği anlamına gelmektedir. Kişinin her iki cinse ilgi duyabileceği ve sapmalar yaşayabileceği anlamına gelmektedir. Kişinin vücudunda su toplaması gibi bir rahatsızlık yaşayabileceği anlamına gelmektedir. Kişinin evine bir hırsızın eşyalarını çalmak, çalınan bir şeyi evine saklamak veya çaldığı nesneyi asıl sahibinden saklamak üzere eve girebileceği anlamına gelmektedir.

Kişinin yiyeceği bir yemek yüzünden rahatsızlanabileceği anlamına gelmektedir. Kişinin sevdiği bir insanı kaybedeceği anlamına gelmektedir. Kişinin büyük bir yalandan dolayı olumsuz etkileneceği anlamına gelmektedir. Kişinin gerçek inançlarını gizleyeceği ve bundan ötürü bazı sorunlar yaşayacağı anlamına gelmektedir. Kişinin bir kaza veya yangın gibi bir felaket yaşayacağı anlamına gelmektedir.

Kişinin bir erkek ve kadının birbiri ile tanışmasına ön ayak olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin evinde kötü huylu bir kadını misafir etmek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir. Kişinin bir şey çalacağı ve bunu saklamak zorunda kalacağı anlamına gelmektedir. Kişinin düşük yapacağı anlamına gelmektedir. Kişinin yakın tanıdıklarından birinin yakın zamanda vefat edebileceği anlamına gelmektedir.

Kişinin yalan söyleyerek istemeden yapmak istemeyeceği bir şeye neden olacağı anlamına gelmektedir. Kişinin civarında inançsız insanların olacağı ve kişi dikkat etmezse bunlardan dolayı başının belaya gireceği anlamına gelmektedir.

Ancak genel anlamda rüyada hamilelik ayrıca maddi başarı ve refah anlamına gelmektedir. Zenginliğin ölçüsü ise gebeliğin Ay sayısı ve kişinin göbeğinin rüyasındaki büyüme hızı ile doğru orantılıdır. Bu hamile olan kişi kadın veya erkek olsun geçerlidir.

Eğer ergen bir erkek çocuğu Rüyasında kendisini hamile olarak görür ise, rüyasında babasını temsil etmektedir ve eğer daha adet görmemiş bir kız çocuğu rüyasında kendisini hamile olarak görürse, rüyasında annesini temsil etmektedir.

Eğer bir erkek rüyasında karısını hamile olarak görürse bu kişinin maddi başarı için olan arzusunu yansıtmaktadır.

Rüyalarda hamile olmanın birçok anlamı bulunmaktadır. Genel olarak rüyalarda bir kadının hamile olması zenginlik ve refah anlamına gelirken bir erkeğin hamile olması ise acı ve üzüntü anlamına gelmektedir.

Rüyada hamilelik bir kadının hedefleri uğruna başarısını, çalışkanlığını ve azmini gösterir. Aynı zamanda rüyalarda hamilelik saygı görme, refaha ve başarıya ulaşma anlamına da gelmektedir.

Genel olarak hamilelik maddi menfaatleri de temsil etmektedir.

Genel olarak rüyalarda hamilelik ister kadın ister erkek olsun kişinin hayatındaki başarıların artacağı anlamına gelmektedir. Ama bu gibi Rüyaların yorumlanmasında bir dizi zorluk da bulunmaktadır.

Rüyada Ergen Erkek Çocuğunun Hamile Olduğunu Görmek: Rüyada reşit olmamış bir erkek çocuğunun hamile olduğunu görmek o çocuğun babasını işaret etmektedir. Çocuk rüyada yapacağı her şeyde, çocuğun babasını temsil eder.

Rüyada Ergen Kız Çocuğunun Hamile Olduğunu Görmek: Rüyada reşit olmamış bir kız çocuğunun hamile olduğunu görmek o çocuğun annesini işaret etmektedir. Çocuk rüyada yapacağı her şeyde, çocuğun annesini temsil eder.

Rüyada Bakire Birini Hamile Olarak Görmek

Hamile olarak gördüğünüz kişinin ailesinin başına acı olaylar geleceği anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin hanesinde acı olaylar (hırsızlık veya yangın gibi) yaşanacağı anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin aklı şeytanlıkla dolu olacağı anlamına gelmektedir.

Hamile olan kişinin düğünü için hazırlanan veya ona hediye edilen kıyafetlerin ona olmayacağı veya onun tarafından beğenilmeyeceği anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin kendisine uymayan, aciz biri ile evleneceği anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin evlilikten önce zina yapacağı ve bu yüzden de uzun bir süre yalnız kalacağı anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin evleneceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Yaşlı Bir Kadının Hamile Olduğunu Görmek

Hamile olan kişinin ateşli silahlarla ilgileneceği ve bu gibi durumlarla mücadele etmek zorunda kalacağı anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin işsiz kalacağı anlamına gelmektedir. Hamile olan kişinin çocuğu olamayacağı düşünülürken çocuğu olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada Kısır Kadının Hamile Olduğunu Görmek

Rüyada kısır bir kadının hamile olduğunu görmek yakınınızdaki kötü niyetli veya inançsız insanlardan dolayı, kuraklık, zorluk, entrika ve kötülük yaşayacağınız anlamına gelmektedir. Eğer rüyada kısır olan kadın korkutucu ve vahşi bir hayvan doğurursa bu kötülüğün, sefaletin, korkunun veya endişenin yakın zamanda biteceği anlamına gelmektedir.

Rüyada Hamile Eşinizin Erkek Çocuğu Doğurduğunu Görmek

Rüyanızda eşinizin bir erkek çocuğu doğurduğunu görmek, hamile kişinin dünyaya bir kız çocuğu getireceği anlamına gelmektedir. Aynı şey tam karşı cinsiyet için de geçerlidir. Rüya aynı kişi ile tekrarlanıyorsa, aynı rüyayı birden fazla kez görüyorsanız kişi rüyasında gördüğü şeylerin yorumu için dikkatli olmalıdır.

Rüyada Hamile Kişinin Ağzından Çocuk Doğurduğunu Görmek

Rüyada hamile birinin çocuğu ağızdan doğurduğunu görmek ölüm anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişinin günlük hayatta görüştüğü kişileri kırmaması için özen göstermesi ve söyleyeceği kelimeleri doğru olarak seçmesi anlamına da gelmektedir.

Rüyada Hamile Erkeğin Çocuk Doğurduğunu Görmek

Eğer rüyada hamile bir erkek çocuk doğurur ise bu, o kişinin ağır bir yük altına gireceği ve ardından rahatlayacağı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda kişi, kendi düşmanlarını alt edecek veya hain bir kadından da kaçacak anlamına da gelmektedir. Ayrıca bir erkek rüyasında kendisini hamile olarak görüyorsa bu hayatındaki yüklerden muzdarip olduğu veya kişinin sahip olduğu korkularını insanlarla paylaşmaktan korktuğu anlamına gelmektedir.

Rüyada Hamile Kadının Kendini Görmesi

Eğer hamile olan bir kadın rüyasında kocası ile bir cinsel ilişkiye girmeden doğurduğunu görüyorsa, kişinin gizli bir hazine keşfedeceğine işaret eder. Ayrıca bir kadın rüyasında kendisini hamile olarak görür ise sakladığı bazı sorun yaratan sırlardan ötürü bazı zorluklar ve olumsuzluklar yaşayacağı anlamına da gelmektedir.

Rüyada Dul Kadınlar için Hamilelik

Dul kadınlar için rüyada hamile olduğunu görmek iyi bir evliliğe veya kendisine uygun bir eş ile evleneceğine işarettir.

Rüyada Kısır Bir Kadının Kendini Hamile Olarak Görmesi Kısır bir kadın eğer rüyasında kendisini hamile olarak görür ise bu o kişinin kötü bir yıl geçireceği veya yaşadığı mahallede bir soygun olacağı anlamına gelmektedir.

Bekâr veya Bakire Bir Kadının Rüyada Kendini Hamile Olarak Görmesi Eğer hiç evlenmemiş veya bakire bir kadın rüyasında kendisini hamile olarak görürse bu kendisinin, kendisine uygun bir eş ile evleneceği anlamına gelmektedir.

Öğrencinin Rüyada Kendisini Hamile Görmesi Öğrenci birinin rüyasında kendisini hamile olarak görmesi kendisi bilgisinin artacağı ve okulunda başarılı olacağı anlamına gelmektedir.

Esnafın Kendisini Rüyada Hamile Görmesi Bir esnafın veya sanatçının kendisini rüyada hamile olarak görmesi kişinin meşgul olduğu ticaret alanında rakipsiz bir şekilde başarıya ulaşacağı anlamına gelmektedir.