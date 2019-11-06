Rüyada ekmek görmek zenginliğe ve maddi sıkıntıların bitmesine işarettir.
Ekmek: İlmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna yorumlanır. Her ne şekilde görülürse görülsün ekmek gören kimsenin eline zahmetsizce mal ve para geçeceğine işaret eder.
Ekmek dağıtmak: Ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve sağlamlığa delâlet eder. Hayır işine vesile olmaya işarettir.
Tandırda ekmek: Pişirilen ekmek kadar ele geçecek mala delâlet eder. İçi ekmekle dolu sepet; helal rızka, mal ve zenginliğe delâlet eder.
Esmer ekmek: Yaşayış ve geçimde darlığa işarettir. Yufka ekmek: Sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder. İlim ve hidayet ile tabir olunur. Liyakatine göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir.
Tatlı ekmek: Piyasanın pahalılığına işaret eder.
Asker ekmeği: Meşakkatsiz elde edilen rızka, izzet ve kuvvete yorulur.
Pişmemiş ekmek: Şiddetli hastalığa veya sıtmaya işarettir. Acı ekmek ise, güçlükle geçinmek anlamına gelir. Bölünmüş ekmek: Bolluk, rızkın genişliğine ve kolay kazanca delâlet eder. Kuru ekmek: Rahat bir hayat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaç anlamına gelir.
Beyaz ekmek: Hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 15
Ekmek: İlmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek günlere, mal ve rızkın bolluğuna yorumlanır. Her ne şekilde görülürse görülsün ekmek gören kimsenin eline zahmetsizce mal ve para geçeceğine işaret eder.
Ekmek dağıtmak: Ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve sağlamlığa delâlet eder. Hayır işine vesile olmaya işarettir.
Tandırda ekmek: Pişirilen ekmek kadar ele geçecek mala delâlet eder. İçi ekmekle dolu sepet; helal rızka, mal ve zenginliğe delâlet eder.
Esmer ekmek: Yaşayış ve geçimde darlığa işarettir. Yufka ekmek: Sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder. İlim ve hidayet ile tabir olunur. Liyakatine göre, bin, yüz yahut on adetten ibaret olan birtakım mal biriktirmeye işarettir.
Tatlı ekmek: Piyasanın pahalılığına işaret eder.
Asker ekmeği: Meşakkatsiz elde edilen rızka, izzet ve kuvvete yorulur.
Pişmemiş ekmek: Şiddetli hastalığa veya sıtmaya işarettir. Acı ekmek ise, güçlükle geçinmek anlamına gelir. Bölünmüş ekmek: Bolluk, rızkın genişliğine ve kolay kazanca delâlet eder. Kuru ekmek: Rahat bir hayat yaşayanlar için sıkıntı ve ihtiyaç anlamına gelir.
Beyaz ekmek: Hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir.
RÜYA TABİRLERİ - 15
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