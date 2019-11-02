Rüyada elleri sabunla yıkamak ne anlama gelir? | Rüya tabirleri Bir kimsenin rüyasında ellerini sabunla yıkaması, dertlerinden kurtulacağına işarettir. Rüyasında sabun koklayan kişi, kısa sürede bolluk ve berekete kavuşur...

Bir kimsenin rüyasında ellerini sabunla yıkaması, dertlerinden kurtulacağına işarettir.



Sabun köpürtmek: Rüyada sabun görmek, ele geçecek mala işarettir. Sabun, kiri ve pisliği giderdiğinden rüyada sabun görenin, keder ve üzüntülerinden kurtulacağı anlamına gelir. Gençlerin sabun görmesi, yapacağı işlerde başarıya ulaşacağını gösterir.



Saç dökülmesi: Rüyada saçlarının döküldüğünü gören kimsenin serveti gider ve halkın gözünden düşer. Bir kimsenin rüyasında kel bir kadın görmesi, fitne ile beraber baş gösterecek duruma işarettir.



Saç taramak: Bir kimsenin rüyasında saçını taraması para bularak işini genişleteceğine işarettir. Siyah saç taramak, değerli arkadaşlık kuracağına işarettir. Rüyasında saçlarının gür, temiz ve taranmış olduğunu gören kadın veya erkek sevinir.



Saman: Bir kişinin rüyada saman görmesi çok mala ve bolluğa delalet eder. Saman ile samanlık bolluğun ve refahın belirtisidir.



Sandala binmek: Genç bir erkeğin rüyasında kendisini sandalda görmesi, bir arkadaşı tarafından aldatılacağı anlamına gelir. Genç bir kadın için yeni ve samimi bir arkadaş elde edeceğine işarettir.



Sandık: Rüyada içi dolu sandık görmek, bolluk ve zenginliğe işarettir. Kapağı açılmayan sandık ise kedere ve üzüntüye delalet eder. Sandık, nereden geldiği belli olmayan kısmettir. Rüyayı gören bekarsa, kısa zamanda evlenir.





RÜYA TABİRLERİ-11