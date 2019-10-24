Uykunun bir süreci olan rüya, her gece yaklaşık 5 kez tekrarlanıyor. Gecenin ilk yarısında daha kısayken, sabaha doğru daha uzun süreli görülüyor. Gördüğümüz rüyalar, kimi zaman gerçek hayatımızla ilgili bize yön veriyor. Yorumcular, rüyamızda gördüğümüz simge ve olayların anlamlarını değerlendiriyor...
- Rüya Tabirleri
- 24.10.2019
- Gazete
Rüyada balık görmek ne anlama gelir? | Rüya tabirleri
Uykunun bir süreci olan rüya, her gece yaklaşık 5 kez tekrarlanıyor. Kişinin rüyasında balık görmesi, bol rızık, eğitim ve paraya işarettir. Badem yemek ise devlet kapısında bir işe girileceği anlamına gelir.
Uykunun bir süreci olan rüya, her gece yaklaşık 5 kez tekrarlanıyor. Gecenin ilk yarısında daha kısayken, sabaha doğru daha uzun süreli görülüyor. Gördüğümüz rüyalar, kimi zaman gerçek hayatımızla ilgili bize yön veriyor. Yorumcular, rüyamızda gördüğümüz simge ve olayların anlamlarını değerlendiriyor...
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