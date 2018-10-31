Rüyada bit görmek ne anlama gelir?

Rüyada bit görmek

Nefis mertebesinde Rüyada bit yada pire görmek çirkin bir şeye sahip olmaya işaret eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada bit görmek yada rüyada üzerine bit düştüğünü görmek, malından birçok kimsenin faydalanacağına işarettir. Yine rüyada üzerinden bitlerin yere döküldüğünü görmek, kazancın ziyade olacağına işarettir. Yeni ve temiz elbisede görülen bit mal ve dünyalığa, Eski ve kirli elbisede görülen bit borç ve zillete, Yerde görülen bitler zayıf ve aciz insanlara, onların insanı ısırması bu çeşit insanların kötülemesine, Çok bit kedere, koğucu insanlara; elbisede olursa dünyalığa ya da müzmin hastalığa,

Biti Canlı olarak yere atmak sünnete aykırı bir iş işlemeye, öldürmek kederin gitmesine, Bitleri üzerinden tek tek toplamak abartılı yalana, Biti yemek birinin gıybetini yapmaya yahut düşmanı kahretmeye, İnsanı fevkalade rahatsız eden bitler tasa, hapis yahut üzüntüye,

Bit yumurtası yahut yavrusu fesatçı topluluğa, namus ve şeref simsarı aşağılık insanlara, Tahıl biti görmek, birinin zengin bir kimseyle arasını açmak isteyen hasetçiye, hastalığa, çok çocuk ve az dünyalığa, Ailefertlerinden olan düşmına, hastanın bu biti görmesi vefatına, Buğday biti bazen azabı gerektiren amele yahut dünyada görülecek bir cezaya delalet eder.

Rüyada bit öldürmek

Bir yakınınıza karşı acımasızca davranacağınıza işarettir. Bit sirkesi ise fesatlık ve kötülük anlamına gelir. Bitlenmek bol paraya kavuşacağınıza ve dostlarınızın birden artacağına işarettir. Bitler tarafından sarılmak sermayenizin sürekli artacağına ve her geçen Gün daha iyi duruma geleceğine yorumlanır. Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok arkadaşınız olacağına işarettir.

Üzerinden bit dökülmesi paranızın bol olduğu için bir çok arkadaşınız olacağına işarettir. Rüyada bit görmek doğrudan doğruya para olarak yorumlanır. Sayısız bit, büyük servettir.

Rüyada bit görmek mal ve ev halki ile tabir olunur. Üzerinde bitlerin gezindigini görenin eline çok mal geçer veya ev halki çogalir.

Üzerine bit düstügünü görmek

Birçok kimselerin ondan fayda görecegine delalet eder. Üzerinden bitlerin yere döküldügünü görenin kazanci artar. Birçok bitlerin dolastigini gör mek, hayirli degildir. Bir baska rivayete görede: Rüyada bit görmek, mala isaret eder. Rüyada yeni dbisesinde bit oldugunu görmek, Rüya sahibi için artmasi ümit edilen mala isaret eder.

Eger bit, eski elbisede olursa, rüya sahibinin fazla borçlanacagindan korkulur. Yerde görülen bitler zayif bir topluluk ile yorumlanir.

Rüyada bir biti öldürdügünü gören kimse

Sünnete aykin bir sey ister. Rüyada elbisesinde veya vücudunda çok bit bulundugunu görmek hayra, nimete, berekete üzüntü ve kederlerden kurtulmaya isaret eder. Bir kimse rüyasinda az bit görse ve onlari öldürse o kimsenin bütün üzüntülerden kurtulmasina isaret eder. Rüyada çok bit görmek, uzun bir hastaliga, zarar, fakirlik ve ihtiyaca isaret eder.

Çok bit öldürmek, üzüntü, keder ve sikintili bulunan kimsenin düstügü üzüntü, keder ve sikintilardan kurtulmasina isaret eder. Bit yemek, düsmani kahretmeye isaret eder.

Uykudan uyanirken bitin üzerinde gezdigini zanneden kimse, üzüntü ve kederden kurtulamaz. Rüyada kendi elbisesinden bit topladigini gören kimseye, abartili bir yalan söylenir.

Bir kimseyi rüyada bit isirsa

Zayif bir topluluk ona söz atar ve ona iftira ederler. Rüyada kendisini bitin kasindirdigini gören kimse borçlu oldugundan aranir. Rüyada bugday biti görmek, azab çekmege isaret eder.

Rüyada bit görmek; bir hastalıktan sonra sağlığa kavuşmaya, bit öldürmek; yakınlarından birini üzmeye, bitlendiğini görmek; dostlar edinmeye ve zengin olmaya, bitleri üzerinizden atmak; malınızı har vurup harman savuracağınıza işarettir.