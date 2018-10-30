  • Rüya Tabirleri
  • 30.10.2018 16:55
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 16:55

yi görmek ne anlama gelir?

yi görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada eski sevgiliyle gezdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada eski sevgiliyle barıştığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada eski sevgiliyi görmenin detayları...

Rüyada eski sevgiliyi görmek ne anlama gelir?

Rüyada eski sevgiliyi görmek

yi görmek bilinçaltınızda nefretli bir şekilde onu düşündüğünüze işarettir. Bu nedenle onu unutmak gerekir.

Rüyada görülen eski sevgili: Rüyanızda her bir şekilde eskiden olan sevgilinizi görmeniz yenilik ve barışa tabir edilir.

Sevgilisi olduğu halde Rüyasında eski sevgilisini gören kişinin ilişkisinin biteceğine yorumlanır. Ama sevgilisi olmadığı rüyasında eski sevgilisini görmek yeni bir birliktelik anlamına, yeni bir aşka adım atacağına işarettir.

Yine eski olan sevgili rüyada görmüş olmanız evli biri için huzursuzluğa, bekar için ise müjdeli ve mutlu bir habere işarettir. Rüyada eski sevgiliye sarılmak Mutluluğa işarettir.

Rüyada eski sevgiliyi güler yüzlü görmek

Güzel habere işaret ederken sinirli ve kızgın görmek de tartışmaya işaret eder. Bazen ayrılık, bazen birliktelik anlamına gelen eski sevgili aynı zamanda hayırlı ve temiz bir izdivaç anlamına da gelmektedir.

Rüyada eski sevgiliyle gezmek

Murada ermeyi ve mutlu olmaya, rüyada eski sevgiliyle kavga etmek de evliliğe yorumlanır. Rüyada eski sevgiliyi görmek bilinçaltı sıkışmasından da kaynaklanıyor olabilir.

Rüyada eski sevgiliyle barışmak

Ayrılığa işaret eder.

Rüyada eski sevgiliyle kavga etmek

Tekme tokat atmak, tartışmak, saç baş yolmak gibi şeyleri görmek ilişkinin bir ömür boyu devam edeceğine işaret eder. Evli olanların rüyasında eski sevgilisini görmesi evlilik hayatında yaşanacak olan sorunlara, anlaşmazlıklara ve sıkıntılara yorumlanır.

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