T.C.

KIRIKHAN

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .99031797-2024/32-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Kırıkhan 5. Asliye Ceza Mahkemesince; İbrahim ve Haldiye oğlu 1985 Hama doğumlu sanık MUHAMMED SUFRANİ hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna Muhalefet suçundanaçılan kamu davasında mahkememizin 2024/32 Esas, 2026/218 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında aynı suç maddesi uyarınca3 YIL HAPİS CEZASI VE 15.000 TL ADLİ PARA CEZASI kararı verildiği,

Gerekçeli kararın ve katılan kurum vekilinin istinaf dilekçesinin sanığa tebliğ edilmesi gerektiği, ancak sanığın adreslerinin meçhul olduğundan mahkememizin bu ilamı yönünden İLANEN TEBLİĞAT YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

İşbu kararın ve istinafdilekçesinin son ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığatebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek ilgili mahkeme hakimliğince onaylanması suretiyle yargılamaya konu karara karşı Adana Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere ihtar olunur. 23.11.2026

Basın No: ILN02603646 #ilan.gov.tr