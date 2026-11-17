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T.C. İstanbul Anadolu 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/834 Esas

MİRAS BIRAKAN : FETHULLAH KARAKOÇ-46084953054-

Mahkememizde görülmekte bulunan AYSER, MAZBAŞI tarafından Üsküdar 22. Noterliğinin, 19/11/2024 tarih 37302 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin Açılması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır, güncel adresiniz ve mernis adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından vasiyetname ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa AYSER, MAZBAŞI tarafından Üsküdar 22. Noterliğinin, 19/11/2024 tarih 37302 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin "Vasiyet eden AYSER, MAZBAŞI şu suretle söze başladı.

İstanbul Fatih'te Akşemsettin Mahallesi Halıcılar Cad. Çifte Kumrular Sokak 34/12 nolu Süer apartmanındaki ada no:2019, parsel no:22 olan 2+1 dairemi ölümümden sonra geçerli olmak kaydıyla T.C. 46063953792 numaralı SUDE FERALİ isimli kızıma kalmasını ve Muğla merkezde bulunan, Camikebir mah. Tabakhane cad. No:48 'de olan iş kat pafta no: 18 ada no:90, Parsel no:7 olan taşınmazı ölümümden sonra geçerli olmak kaydıyla T.C 46063953792 numaralı SUDE FERALİ isimli kızıma kalmasını ve İstanbul Fatih'te Türkiye Finans Katılım bankası Yavuz Selim şubesindeki hesabımda ölümümden sonra Geçerli olmak şartıyla T.C. 46063953792 numaralı SUDE FERALİ isimli kızımın almasını istiyorum. Yukarıda adresleri belirtilen taşınmaz mallarım ile tüm hak ve alacaklarımın tamamının ölümümden sonra T.C. 46063953792 numaralı SUDE FERALİ isimli kızıma kalmasını, ( Ölünceye kadar da ben kendim kullanacağımı son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum.şeklinde vasiyette bulunduğu görüldü.

Durusma Günü: 30/03/2027 günü saat 09:55'e vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu vasiyetname ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.