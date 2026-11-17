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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/456 Esas

DAVALI : YAŞAR NAKLİYE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Vergi No: 9391639259

Muratbey Merkez Mah. Güneygirişi Cad. No: 1 İç kapı no: 2 Çatalca / İST.

Davacı Yunus Kurakcı ile Davalılar Atila Yaşar, Yaşar Nakliye Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Trafik Kazası (Maddi Hasarlı) Nedenli) davası nedeniyle;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ve mersis adresinize davetiye çıkarılmış olup, tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce açılan davada, davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul/Esenyurt mevkinde ve 24.12.2024 tarihinde davalı Yaşar Nakliye Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti'nin maliki, davalı ATİLLA YAŞAR'ın sürücüsü olduğu 34 MAN 071 plaka sayılı aracın; davacıya ait 34 VCE 47 plaka sayılı araca çarpması sonucunda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini ve davalının aracının kusurlu olduğundan bahisle HMK 107. Maddesi uyarınca fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydı ile; müvekkiline ait araçta meydana gelen kusuru oranına göre şimdilik 100,00- TL Kazanç Kaybı Bedelinin kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müşterek ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiş olup:

Davalı şirkete tebligat yapılamadığından davalı şirkete dava dilekçesinin ilan edilerek, cevap dilekçesi ve delillerini sunması için 2 haftalık kesin mehil verilmiş olup 2 haftalık kesin süre içinde cevap vermediği takdirde vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 13/11/2026

Basın No: ILN02598122 #ilan.gov.tr