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T.C. ANTALYA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/1317 Esas

MİRASÇI : Emel ACARLIOĞLU -T.C. 12484840966

DAVA KONUSU : Vasiyetname Açılması

Yurt içi adresiniz ve mernis adresinize tebligat yapılmasının mümkün olmadığı, Antalya 1. Noterliği'nin 10/06/2021 tarih, 19801 yevmiye numaralı vasiyetnamesinde muris Mehmet TONGUR'un Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında sahibi ve maliki bulunduğu tüm taşınmazlar ve bankalardaki her türlü TL veya döviz cinsi paranın tamamını oğlu olan Timur TONGUR ve Hülya MANGIRCI'ya eşit hisselerle verilmesini vasiyet ettiği, mahkememizin 20.10.2026 tarih, 2025/1317 esas ve 2026/1194 karar sayılı ilamı ile;

"1-Davanın kabulü ile; 12.......98 T.C kimlik numaralı muris Mehmet TONGUR'a ait Antalya 1. Noterliği'nin 10.06.2021 tarih ve 19801 yevmiye sayılı düzenleme şeklinde vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE," karar verilmekle, ilgili kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesine başvurmak üzere istinaf yolu açık olarak karar verildiği hususları tarafınıza İLANEN tebliğ olunur.12.11.2026

Basın No: ILN02596111 #ilan.gov.tr