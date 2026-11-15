İ L A N

T.C. SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/179 Esas 11.11.2026

Konu : gaiplik

Davacı MALİYE HAZİNESİ vekili dava dilekçesinde Sakarya ili, Erenler ilçesi Adalı Erenler mahallesinde bulunan 607 ada 804 parsel numaralı taşınmazın hisse maliki olan Zeliha gaipliğine karar verilmesini talep etmiştir. İş bu ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇİNDE gaibin adresinin bildirilmediği gibi tanıyanlarca gaibin adresi veya kendisinin tespitine yarayan bilgiler verilmediği ve gaip kişinin Hakimliğimize müracaat etmediği takdirde Zeliha'nın GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ tüm ilgili kişilere ilanen tebliğ olunur. 11.11.2026

Basın No: ILN02596199 #ilan.gov.tr