T.C. NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Nevşehir İl Özel İdaresi

İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü

KİRALAMA İHALESİ DÜZELTME İLANI

Ürgüp İlçesi, Ortahisar Beldesi, 11494 parsel numaralı taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin yayımlanan ihale ilanında, ihaleye katılım şartlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İhale ilanının 2. maddesinde yer alan;

"... sadece yerel üretim kooperatiflerinin katılımına açık olarak ..." ifadesinin;"... sadece Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren kooperatiflerin katılımına açık olarak ..." şeklinde değiştirilmesine;

İhale ilanının 4. maddesinde yer alan;

"Bu ihaleye yalnızca Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren yerel üretim kooperatifleri katılabilir." ifadesinin ise; "Bu ihaleye yalnızca Nevşehir ili sınırları içerisinde faaliyet gösteren kooperatifler katılabilir." şeklinde değiştirilmesine

İhale ilanının 5. Maddesinde yer alan;

"Kiraya verilecek taşınmaz; sadece kooperatif ortaklarınca üretilen veya Nevşehir ve çevresindeki yerel üreticilerden temin edilen yöresel ve yerel üretim ürünlerinin satış, tanıtım ve pazarlama yeri olarak kullanılacaktır. Amacı dışında kullanımı ve üçüncü şahıs/şirketlere devri yasaktır." Hükmünün kaldırılmasına karar verilmiştir.

İhale ilanında belirtilen diğer hususlar aynen geçerlidir.

İLGİLİLERE İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02592012 #ilan.gov.tr