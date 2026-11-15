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T.C. KAYSERİ 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2026/681 Esas

Konu : İlanen tebligat

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyasında davacı Adalet Bakanlığı tarafından Davalı Muhammed GÜMÜŞ aleyhine Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapmakta iken 23.08.2024 tarihinde istifa ettiği ve müstafi sayıldığı, davalıya ödenen peşin maaş iadesi için kişi borcu dosyası oluşturulmuş ve kendisine 04.10.2024 tarihinde tebliğ edildiği, bu sebeple fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla fazla maaş ödemesine konu ana para tutarına (28.242,10- TL ) sözleşme fesih tarihinden itibaren işlemiş 14.616,25 TL faizi ve ayrıca dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesine yönelik açılan davada davalının bilinen adresine yapılan tebligatların bila tebliğ iade döndüğü, yapılan adres araştırması sonucunda netice alınamadığı ve dava dilekçesinin davalı Muhammed Gümüş'e tebliğ edilemediği anlaşılmakla dava dilekçesinin ve tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hazırlanan ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tebligat kanunu'nun 31.maddesi gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı "HMK'nun122.maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususunun ihtar ve tebliğ olunacağı Muhammed GÜMÜŞ'e (TC: 468846515346 ) dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02595427 #ilan.gov.tr