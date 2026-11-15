T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Davaya konu; Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Kılağlı Mahallesi 145 Ada 62 Parsel sayılı taşınmaz Fen Bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 09/07/2026 tarihli raporunda kırmızı çizgi ile gösterilen toplam 4.622,07 m² miktarındaki dava konusu taşınmazın doğusu: Orman bölgesi olan, batısı ve diğer yönleri: Orman olan, taşınmazı Davacı Ahmet ve Fatik oğlu, 05/01/1956 doğumlu, 21152045022 T.C. Kimlik numaralı Ali Cuma Yaşar zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/27 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02593790 #ilan.gov.tr