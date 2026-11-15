T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/516 Esas 03.11.2026

Konu : İlan Hk.

İLAN

Adana 11. Asliye Hukuk Mahkemesi

Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Güzel Cumhuriyet Mahallesi, 2777 Parsel taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup,

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:.03/02/207. , saat:.09:35

Basın No: ILN02595247 #ilan.gov.tr