T.C. ERZİNCAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi :04 Mart 2026 , 00:00
Giriş Tarihi :04 Mart 2026, 00:00
İ L A N
Sayı : 2025/1505 Esas 11.02.2026

Konu : Gaiplik İlanı AŞKIN PETEK SÜR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Naime ve Nurettin'den olma, 16/07/1942 İstanbul doğumlu, Erzincan Merkez , Hasanefendi Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı YILMAZ SEZAİ GERMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.11.02.2026

Basın No: ILN02413825 #ilan.gov.tr