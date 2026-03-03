İ L A N

T.C. ERZİNCAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/1505 Esas 11.02.2026

Konu : Gaiplik İlanı AŞKIN PETEK SÜR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Naime ve Nurettin'den olma, 16/07/1942 İstanbul doğumlu, Erzincan Merkez , Hasanefendi Mah/Köyü nüfusuna kayıtlı YILMAZ SEZAİ GERMAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.11.02.2026

