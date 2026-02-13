T.C. İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/709 Esas

KARAR NO : 2024/966

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/12/2024 tarihli ilamı ile 204/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Sedıgh ve Baji oğlu, 23/01/1989 doğumlu, İran Uyruklu FARHAD AMARINAZARABADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.02.2026

Basın No: ILN02400897 #ilan.gov.tr