T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. İŞ MAHKEMESİ



Sayı :2023/42 Esas

İLAN

Davacı , HASAN OĞUZHAN ile Davalılar , ALKAN GÜVENLİK ... TİC. LTD.ŞTİ ON İLAÇLAMA ... TİC. LTD. ŞTİ., RUA TEM....TİC. LTD. STİ. arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisi) davasında verilen bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin ilanen tebliğine ilişkin ara kararnedeniyle; 15.12.2025 tarihli bilirkişi raporuna göre;Talep edilen kıdem tazminatının 140.571,29 TL/BRÜT ve ücret alacağının 1.493,03 TL/BRÜT olarak hesaplandığı, bu tutarın içerisinde olmak kaydı ile 940,50 TL/Brüt tutarından davalı Rua Temizlik firmasının, 1.094,30 TL/Brüt tutarından davalı Alkan Güvenlik firmasının,9.779,18 TL/Brüt tutarından ise davalı davalı On İlaçlama firmasının müştereken ve müteselsilen sorumluluğu bulunmakta olduğunun tespit edildiği,

Davacı vekilinin 18/12/2025 tarihli ıslah dilekçesi ile davacının toplam140.571,29-TL kıdem tazminatı ve 1.493,03 TL/BRÜT ücret alacağını bulunduğu, davalı Rua Tem.Ltd Şti nin sorumluluğu kapsamında 940,50-TL ve davalı Alkan Güvenlik ..Ltd.Şti yönünden 1.094,30-TL alacağının ıslah edildiği bildirilmiş olup ilan tarihinden 7 gün sonra bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren bilirkişi raporu ve ıslah talebine karşı iki haftalık süre içerisinde beyan ve itirazlarınızı dosyaya bildirmeniz gerektiği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Basın No: ILN02390748 #ilan.gov.tr