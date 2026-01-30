İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Esas Sayısı : 2024/552 Esas

Davalı: Adem Türk- Gümüşpınar Mah. Ahlatağacı Sk. 19/3 Kartal/İstanbul

Esas numarası belirtilen dava dosyasında davacı SGK tarafından, kurum sigortalısı Harun KARASU'nun iş kazası sonucu sürekli iş göremez hale gelmesi sebebiyle sigortalıya yapılan ödemelerin tahsili talep edilmektedir. Mahkememizce kayıtlı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık kesin süre içerisinde mahkememize sunmanız, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, Ayrıca 24/02/2026 tarih 11:25'te öninceleme duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

