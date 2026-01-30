Örnek No:55*

T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/429 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/429 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Kemerçeşme Mahallesi, 4.Arda Sokak, No:1 adresinde 388 ada, 1 nolu parselde, bulunmakta ve arsa içerisinde bulunan yapı iki katlı olup parsel üçgen formda olup tüm cephelerinde yol alanı bulunmaktadır. Parsel içerisindeki iki katlı taşınmazın yapı ruhsatının bulunmadığı belirlenmiştir. Keşif tarihinde taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydında niteliği BAHÇELİ VE İKİ KATLI KARGİR EV olarak belirtilmiştir. Yerinde yapılan ölçümler ve TKGM verilerinden yapılan incelemede taşınmazın katlarının toplam net kullanım alanı 187,82 m², taşınmazın katlarının toplam brüt kullanım alanı 216,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Parsel içerisindeki yapı 3 yol cepheli olup giriş kapısı 4.Arda Sokak cephesinde bulunmakta olup giriş kapısı camlı demir profil kapıdır. Taşınmazın zemin kat cepheleri sıva üzeri boyalı olup ( sıva yüzeylerinde deformasyonlar bulunmaktadır), 1. Kat duvarları sıvasız tuğla yüzeydir. Taşınmazın çatısı sandwich panel kaplamadır.Taşınmazın içerisinde fiili kullanım bulunmamakta olup tüm katlarda tadilat işleri devam ettiği görülmüştür. Tesisat, duvar kırımları, sıva ve işleri devam etmektedir. Zemin katlarda camlı pvc pencereler bulunmakta olup 1. Katta pencere imalatları bulunmamaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 1-2 katlı mesken olarak yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Gazi Caddesine cephe, Kemerçeşme Caddesine 125 m ve İstanbul Caddesine ise 300 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 2.40 km uzaklıkta bulunmaktadır. 115,26 m2 yüzölçümüne sahiptir.

Adresi : Kemerçeşme Mahallesi, 4.Arda Sokak, No:1Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 115,26 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Kemerçeşme Mahallesi 388 ada 1 parselin: 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında yolda kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan arşiv araştırmasında ilgili taşınmaza ait yapı ruhsat kaydına rastlanmamıştır. aşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ya da Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmamaktadır.

Kıymeti : 3.850.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "AM: TAMAMI ÜZERİNDE TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU LEHİNE DAİMİ İRTİFAK HAKKI" bulunmaktadır. Haciz ve ipotek şerhleri mevcut olup taşınmaz haciz ve ipotek şerhleri terkin edilerek tescil edilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 12:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

