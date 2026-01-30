T.C. BAKIRKÖY 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO : 2024/200

KARAR NO : 2025/375

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı Müştekisi DELGERBAYAR SERELT olan dosyamızda sanık Ahmet Can BALCI hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 12.11.2025 tarihli ilamı ile Görevi Kötüye Kullanma suçundan Beraat kararı verilmiş olup Serelt ve Sarantuya oğlu, 23.10.1991 Moğolistan doğumlu müşteki DELGERBAYAR SERELT'in tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, İKİ HAFTA süre içinde yasal yola başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

