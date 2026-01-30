Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOSMUR Mahalle/Köy, Uzunkoyak Mevkii, 106 Ada, 8 Parsel, İki Bloklu Beşer Katlı Betonerme Bina ve Arsası Vasıflı .

Adresi : Tosmur Mahallesi, 22104. Sokak, Güzeller Apartmanı, No:13, Güzel Ağa Apartmanı, No:15, (106 Ada 8 Parsel) Alanya/Antalya Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 769,63 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı konut+ticaret alanında kalmakta olup blok nizam 5 kata müsadelidir.

Kıymeti : 43.825.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Diğer

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:02

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOSMUR Mahalle/Köy, Merdivenlitaş Mevkii, 109 Ada, 23 Parsel Tarla Vasıflıdır .

Adresi : Tosmur Mahallesi, Merkez Camii Caddesi, 109 Ada 23 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 978,64 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Uygulama İmar Planında KISMEN KONUT TİCARİ, KISMEN PARK alanında kaldığı, konut ticari olarak tanımlanan alanda yapılaşma şartlarının E:1,50, Yençok:5 kat şeklinde belirlendiği, görülmüştür

Kıymeti : 19.350.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 11:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:03

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOSMUR Mahalle/Köy, Merdivenlitaş Mevkii, 109 Ada, 24 Parsel, Tarla ve Kargir Ev Vasıflıdır .

Adresi : Tosmur Mahallesi Merkez Camii Caddesi 109 Ada 24 ParselAlanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.077,46 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı Uygulama İmar Planında "KISMEN KONUT TICARI, KISMEN PARK alanında kaldığı, konut ticari olarak tanımlanan alanda yapılaşma şartlarının E:1,50, Yençok:5 kat şeklinde belirlendiği, taşınmazların henüz imar uygulaması görmediği ve terklerinin olduğu belirlenmiştir.

Kıymeti : 24.000.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer :

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/03/2026 - 12:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 12:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:04

22/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02390761 #ilan.gov.tr