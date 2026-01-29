T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2022/41 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli Serdivan İlçesi Kavraz Mevkii 16306 Parsel - Yüzölçümü : 678,57 m2- İmar Durumu :bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 6.785.700,00 TL- KDV Oranı: %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 13:32
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:32
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:32
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Adresi : Sakarya İli Serdivan İlçesi Serdivan Mahallesi Kavraz Mevkii 16307 ParselSAKARYA- Yüzölçümü : 946,06 m2- İmar Durumu: bilirkişi raporunda mevcuttur. Kıymeti : 9.460.600,00 TL- KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 14:59
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 14:59
28/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02391178 #ilan.gov.tr