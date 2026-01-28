Örnek No:55*

T.C.

SİVRİHİSAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Sulh Hukuk Mahkemesince verilen satış kararı gereğince aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu Sivrihisar ilçesi, Ertuğrul mahallesi, 2981 ada 10 parsel sayılı taşınmaz güneybatı cephesinden komşu olduğu 2981 ada 11 parselde bulunan raylı sürme demir kapıdan girilmektedir. Taşınmaz eğimli arazide dörtgen geometriye sahip olup, Güneybatısında bulunan 2981 ada 11 parselin cephe aldığı yoldan kullanılmaktadır. İki Katlı mesken güneybatı cephesinde bulunan 2981/10 parsel ve 2981/11 parsel sayılı taşınmazlar üzerine inşa edilmiştir. Bu parseller zeminde bir bütün halinde kullanılmaktadır. Üzerinde yapılar olduğu, yapıların ruhsatsız ve etrafının bahçe duvarı ile çevrili olduğu tespit edildi. Bu tespit neticesinde 10 parsel sayılı taşınmazın üzerindeki dubleks 95,00 m2 taban alanlı İki katlı dubleks mesken ve eklentisi olan 16,00 m2 taban alanlı kazan dairesi ile 187,00 m2 taban alanlı yapı temeli ve 15,00 m 2 taban alanlı kiler tarzı yapı ilavesi olduğu görüldü. ?Yapılardan 95,00 m2?lik dubleks meskenin 36,00m2 lik kısmı ve 16,00m2 lik kazan dairesi ile ön bahçe duvarı 2981ada 11 parsel sayılı taşınmaz üzerinde olup, taşkın olarak inşa edilmiştir. Dubleks meskenin tecavüzü yapı kagir olması nedeniyle kaldırılamaz? Ayrıca, taşınmaz üzerinde 187,00m2 alanlı (L) şeklinde su basman inşası ile çamur harçlı taş duvar ve briket bahçe duvarı inşa edilmiştir. Taşınmaz su, elektrik vb. gibi kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Keşif tarihi itibariyle, yapılan tespitle, mevcut yapıların özellikleri, inşa tarzı ve fiziki durumları dikkate alınmış, Meskende yıpranmanın %12, Su basman %25, kazan ve kilerde %15 olabileceği kanaatine varılmıştır. 2025 Yılı T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı tebliğe göre MeskenIII.sınıf A grubu, kiler ve kazan dairesi II.sınıf A grubu yapı olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Ertuğrul Mahallesi, 2981 Ada 10 Parsel Sivrihisar / ESKİŞEHİR

Yüzölçümü : 945,52 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu :6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile köy iken Mahalle olmuştur. Belediye sınırları içinde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı dışındadır. Köy yerleşik alanı içinde, 3194 sayılı İmar Kanunu Plansız alanlar Uygulama Yönetmeliğine tabidir.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 13:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02390130 #ilan.gov.tr