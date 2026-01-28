T.C.

ELMADAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/566 Esas

Konu :MURAT KARAGÖZ - (11******692) Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; davasının yapılan yargılamasında; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamadığı, mernis adresinizin bulunmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesine davacı vekili tarafından Ankara ili Elmadağ ilçesi Hasanoğlan İstasyon Mahallesi Beypınar Mevkii167 ada12 parsel 17 nolu bağımsız bölüm ve Ankara ili Elmadağ İlçesi Lalabel Mahallesi 2783 ada 333 parselde kain taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesinin talep edildiği, ilan metnininİlgili Gazetede ve Genel İnternet Haber Sitesinde birinde yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, duruşma günü olan 18/02/2026 günü saat: 09:33'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 139 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen tarihte duruşmanın yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02386535 #ilan.gov.tr