İ L A N

T.C. BURSA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2025/182 Esas (2. İlan)

DAVACI : Maliye Hazinesi

DAVALI : Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Mümin kızı Güllü, Mümin kızı Perazat, Zekiye Kızı Ümmi Kayyımı)

Dava konusu Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesinde bulunan, 5086 ada, 1 parsel sayılı 2.327,58 m² yüzölçümlü taşınmazın hissedarlarından Mümin kızı Güllü, Mümin kızı Perazat, Zekiye Kızı Ümmi'ye Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek TMK'nun 588 maddesi gereğince gaipliğine, mirasının devlete intikaline, Bursa Defterdarının kayyımlık görevinin kaldırılmasına karar verilmesi talebiyle dava açılmış olmakla,

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz hissedarlarından Mümin kızı Güllü, Mümin kızı Perazat, Zekiye Kızı Ümmi hakkında bilgisi olanların veya taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte, son ilan tarihinden itibaren üç ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 14/04//2026 günü saat 09:00'da yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02390125 #ilan.gov.tr