T.C.SİLİFKE 1. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.SİLİFKE 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın Giderilmesi Davası Sonucu aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/25 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 817 Parsel sayılı 5.500,00 m2 yüz ölçümlü, tapuda " tarla " vasıflı taşınmazdır. Silifke ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 12 km mesafededir. Parselin zeminin ve toprak yapısının görüntüsü kolay işlenebilen düz veya düzey yakın eğimde taşsız, su geçirgenliği orta derecede, toprak yapısı kumlu - tınlı yapıda olup, toprak derinliği derin +90, organik maddece zengindir. Taşınmaz üzerinde 20-25 yaşlarında bakımları (sulama, gübreleme, budama, ilaçlama....) düzenli yapılmış kapama limon bahçesidir.Taşınmaz içerisinde inşai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu:Parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer aldığı,1/ 50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ' Tarım Alanına' isabet ettiği 5403 sayılı kanun hükümlerine göre işlem tesis edildiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.161.400,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 14:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 14:39

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 14:39

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Altınkum Mahallesi 818 Parsel sayılı 5.500,00 m2 yüz ölçümlü, tapuda " tarla " vasıflı taşınmazdır. Parselin zeminin ve toprak yapısının görüntüsü kolay işlenebilen düz veya düzey yakın eğimde taşsız, su geçirgenliği orta derecede, toprak yapısı kumlu - tınlı yapıda olup, toprak derinliği derin +90, organik maddece zengindir. taşınmaz üzerinde 20-25 yaşlarında bakımları (sulama, gübreleme, budama, ilaçlama....) düzenli yapılmış kapama limon bahçesidir.Taşınmaz içerisinde inşai muhtesat bulunmamaktadır.

İmar Durumu: Parselin Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer aldığı,1/ 50000 ölçekli Çevre Düzeni Planında ' Tarım Alanına' isabet ettiği 5403 sayılı kanun hükümlerine göre işlem tesis edildiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.112.800,00 TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 13:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 13:38

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi 174 ada 2 parsel sayılı 843,55 m2 yüz ölçümlü, tapuda " arsa " vasıflı taşınmazdır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal üretim bulunmamaktadır.Taşınmaz içerisinde zirai muhtesat bulunmamaktadır.İnşai Muhtesat Değeri:

- Satışa konu esenbel Mahallesi 174 ada 2 parselin niteliği arsa olmakla birlikte taşınmaz içerisinde bir adet bina ve bu binaya bitişik iki adet yapı bulunmaktadır. EK-1 haritada A harfi ile kırmızı renkli hat ile gösterilen binanın alanı 182,14m2 dir. Zemin+2 kattan oluşmakta olup mesken kullanım maksatlı binadır. Betonarme taşıyıcı sisteme sahiptir. Toplam inşaat alanı 546,42 m2 dir. Binanın yaşının 15-20 yıl arasında olduğu değerlendirilmiş ve yıpranma oranı 0,30 olarak tespit edilmiştir. Ek-1 haritada B harfi ile ve kırmızı renkli hat ile gösterilen yapının yüz ölçümü 127,37 m2 dir. Bu yapının Ek-1 haritada sarı renkle boyalı olarak gösterilen 47,97m2 lik kısmı satışa konu Esenbel Mahallesi 174 ada 1 parsele tecavüzlüdür. Tek kattan oluşan bina betonarme taşıyıcı sisteme sahiptir. 2B yapı sınıfında olan bina toplam 127,37 m2 toplam inşaat alanına sahiptir. Binanın yaşı yaklaşık 10 yıl olarak tespit edilmiş olup yıpranma payı 0,20 olarak saptanmıştır.

Ek-1 haritada C harfi ile kırmızı renkli hat ile gösterilen yapının yüz ölçümü 227,28m2 dir. Bu yapının Ek-1 haritada açık mavi renkle boyalı olarak gösterilen 14,30 m2 lik kısmı satışa konu Esenbel Mahallesi 174 ada 1 numaralı parsele tecavüzlüdür. Tek kattan oluşan bina betonarme taşıyıcı sisteme sahiptir. 2B yapı sınıfında olan bina toplam 227,28 m2 toplam inşaat alanına sahiptir. Binanın yaşı yaklaşık 10 yıl olarak tespit edilmiş olup yıpranma payı 0,20 olarak saptanmıştır.

İmar Durumu:parselin1/1000 ölçekli Atayurt Uygulama İmar Planında 'ayrık nizam 2 katlı ' (A-2) TAKS= 0,30 KAKS=0,60 Konut alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.712.176,40 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 11:32

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 11:32

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi 174 ada 1 Parsel sayılı 867,99 m2 yüzölçümlü, tapuda " arsa vasıflı taşınmazdır. Esenbel Mahallesi, 174 ada 1parsel Esenbel mahalle merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1600 metre, Akdenize kuş uçuşu yaklaşık 6000 metre,Mersin - Silifke Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık 550 metre, Silifke ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 7,5km mesafededir. Esenbel Mahallesi 174 ada 2 numaralı parselin içinde bulunan Ek-1 haritada B harfi ile ve kırmızı renkli hat ile gösterilen yapının sarı renkle boyalı olarak gösterilen 47,97m2 lik kısmı satışa konu Esenbel Mahallesi 174 ada 1 numaralı parsel içerisinde kalmaktadır. Esenbel Mahallesi 174 ada 2 parselin içinde bulunan Ek-1 haritada C harfi ile ve kırmızı renkli hat ile gösterilen yapının açık mavi renkle boyalı olarak gösterilen 14,30 m2 lik kısmı satışa konu Esenbel Mahallesi 174 ada 1 numaralı parsel içerisinde kalmaktadır. Taşınmazın toprak Akdeniz Bölgesine özgü kırmızı terra rosa toprak olup toprak derinliği sığdır. Eğimi %4- 6 arasında değişmekte olup, Toprağın kullanımını kısıtlayıcı asitlik, bazlık, alkalilik, tuzluluk, taban suyu, denaj gibi sorunları bulunmamaktadır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal üretim bulunmamaktadır. Taşınmaz içerisinde zirai muhtesat bulunmamaktadır.

İnşai Muhtesat Değeri: 174 ada 2 parsel içerisinde bulunan ancak 174 ada 1 parsele tecavüzlü halde olan binaların değeri 174 ada 2 parsel içerisinde hesaplanmıştır.

İmar Durumu: parselin1/1000 ölçekli Atayurt Uygulama İmar Planında 'ayrık nizam 2 katlı ' (A-2) TAKS= 0,30 KAKS=0,60 Konut alanı olarak tanımlı olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 2.343.573,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:taşınmazın beyanlar hanesinde " Şagili Ali Oğlu Yusuf KURT TUR" " Şagili Ali oğlu MUSTAFA KURT'TUR" şerhi bulunmaktadır.

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2026 - 10:31

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 10:31

20/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

