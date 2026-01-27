T.C. VAN 2. SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

VAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:40

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : 4825 m2 arsa içinde 2 katlı ev.Adresi : Van İli Tuşba İlçesi Alaköy Mahallesi 0 Ada 213 Parsel Tuşba / VANYüzölçümü : 4.825 m2Arsa Payı : TAMİmar Durumu :YokKıymeti : 9.871.875,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02388303 #ilan.gov.tr