T.C. VAN 2. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
VAN 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
2025/7 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 4825 m2 arsa içinde 2 katlı ev.
Adresi : Van İli Tuşba İlçesi Alaköy Mahallesi 0 Ada 213 Parsel Tuşba / VAN
Yüzölçümü : 4.825 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 9.871.875,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 11:40
Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 11:40
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
