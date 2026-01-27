İLAN

T.C. KAYSERİ 6. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/375

Davacı , MUSTAFA YORGANCI ile Davalılar , ARİFE KOCA, ASİYE DEMİRKIRAN, ATİYE YILMAZ, AYŞE ARI, AYŞE BİDERKESEN, BAYRAM ARI, DÖNDÜ SUNGUR, ERDOĞAN ARI, ETHEM DOĞAN, FATMA BULUT, FATMA DEMİRKIRAN, FİKRİYE KORKMAZER, HANİFE TAŞDEMİR, HÜSEYİN YILMAZ, KADİR DOĞAN, MEHMET YILMAZ, MUSTAFA DEMİRKIRAN, MUSTAFA YILMAZ, SADET ÖZKAN, SANİYE DEMİRKIRAN, SELMA YILDIRIM, SEVCAN GÖZÜBÜYÜK, TAHSİN YILMAZ, YAĞMUR TÜRKMEN, ZÜLEYHA ÖZDEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında; Davaya konu Kayseri İli, Talas İlçesi, Yamaçlı Mah., 2550 ada, 62 parsel sayılı taşınmazın ilişkin davacı Mustafa YORGANCItarafından Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası açılmakla davalılardan Saniye DEMİRKIRAN ile Asiye DEMİRKIRAN'ıntüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemediğinden ilanen tebligat yoluna gidilmiş olup, Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2025/375 Esas sayılı dosyasının dava dilekçesi ve duruşma gününün 15/05/2026 günü saat 10:45'e bırakılmış olduğu ilanen tebliğ olunur.

