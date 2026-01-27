Örnek No:54*

T.C.

ANKARA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ



2025/5377 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5377 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 5.000.000,00 1 Taşıt 06ALP056 Plakalı, 2023 Model, AUDI marka, A6 40 2.0 TDI QUATTRO 204 S LINE STRONIC tipli,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:28

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 10:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:28

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:28

(İİK m.114/4)

Basın No: ILN02387756 #ilan.gov.tr