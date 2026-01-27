İ L A N

İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2025/128 ESAS

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Tavaşi hasanağa Mahallesinde bulunan, 273 ada,20 parsel sayılı, 42,67 m² yüz ölçümlü, "Arsa" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesinin Yaver ve 1/4 hissesinin Ali adına 29.09.1950 tarihli kadastro tespiti ile kayıtlı olduğu; Üsküdar 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.06.2003 tarih, 2003/313 E., 2003/340 K. sayılı ilamı ile taşınmaz maliklerinin tamamına ait hisselerin yönetimi için dönemin İstanbul Defterdarının (Kadir Boy) kayyım tayin edildiğini, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Tavaşi hasanağa Mahallesi, 273 ada, 20 parsel sayılı, 42,67 m² yüz ölçümlü, "Arsa" vasıflı taşınmazın toplam 2/4 hissesinin maliki "Yaver ve Ali"nin gaipliğine karar verilmesi ile taşınmazın 2/4 hissesinin tapu kaydının iptaliyle, 5737 sayılı Kanunun 17. Maddesi gereği Tavaşi Hasan Ağa Camii Şerifinde İmam Olanlara Meşruta Vakfı adına tesciline, karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Bu nedenle gaipline karar verilmesi talep edilen Davaya konu İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Tavaşi hasanağa Mahallesinde bulunan, 273 ada,20 parsel sayılı, 42,67 m² yüz ölçümlü, "Arsa" vasıflı taşınmazın kayıt malikleri Yaver ve Ali'nin gaipliğine karar verilecek olduğundan Yaver ve Ali'nin ya da mirasçılarının veya onları tanıyıp bilenlerin 6 ay içinde mahkememize başvurmaları hususu ilanen tebliğ olunur.21/12/2025

